00905擬配1.058元、年化衝15%！今年大漲65%超越大盤 7月15日最後買進日

FT臺灣Smart ETF（00905）本次預估配息出爐，每單位擬配發1.058元，以7月1日收盤價28.73元計算，單次配息率約3.68%，年化配息率約15%，最後買進日為7月15日，配息發放日為8月12日。由於配息月份可與其他市值型ETF錯開，也受到投資人關注，作為打造市值型ETF月月配組合的配置選項之一。

00905為市值型ETF，採Smart Beta選股邏輯，台積電持股比重約三成，兼具大型權值股參與度與產業分散特色；受惠台股資金輪動與AI相關供應鏈表現，00905近一個月上漲3.94%，近三個月大漲48.5%，今年以來漲幅達65.11%，表現優於大盤。

00905配息來源為資本利得，反映近期台股反彈行情與基金操作績效挹注配息動能

法人指出，台股行情正由單一權值股主導，逐步擴散至半導體、IC設計、記憶體、網通、光通訊及AI基建供應鏈等族群，ETF績效關鍵不再僅取決於台積電權重高低，而在於能否掌握產業擴散與資金輪動方向。

FT臺灣Smart ETF基金經理人江明鴻表示，本波台股行情核心已不只是AI題材帶動電子股上漲，而是AI基礎建設需求正在改變台灣經濟結構、出口循環與市場評價方式，台股正進入「AI多主線爆發」與本益比重估階段。

不過，近期族群輪動速度加快，短線漲幅較大的個股仍可能面臨外資調節或評價修正，投資人布局ETF時，宜回歸成分股品質、產業分散與選股策略，避免僅以單一權值股占比作為判斷依據。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。