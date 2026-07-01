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台股收復47,000！費半創新高引爆半導體ETF…00891完整參與台積、聯發科成長紅利

聯合新聞網／ 綜合報導
費半與美股ADR創高帶動台股盤中漲千點，00891經理人張圭慧看好AI半導體處於高速擴張期，建議透過半導體ETF一籃子掌握台積電、聯發科與日月光等核心供應鏈。圖／聯合報系資料照片
費半與美股ADR創高帶動台股盤中漲千點，00891經理人張圭慧看好AI半導體處於高速擴張期，建議透過半導體ETF一籃子掌握台積電、聯發科與日月光等核心供應鏈。圖／聯合報系資料照片

在費半指數再創歷史新高激勵下，台股今（1）日盤中一度大漲逾千點，強勢收復47,000點整數關卡。其中台積電挑戰重返2,500元大關，日月光突破700元關卡，聯發科亦上漲逾2%，帶動半導體族群全面走揚，相關主題型ETF同步攻高。包含中信關鍵半導體（00891）、群益半導體收益（00927）、富邦台灣半導體（00892）、兆豐台灣晶圓製造（00913）等，都有1%至3%不等漲幅。

觀察昨日美股盤勢，台積電ADR、日月光ADR領先創高，反映全球資金對半導體產業基本面的高度信心。法人指出，台股今年以來由3萬點一路攀升至4萬5千點以上，中間一度出現回檔，但從基本面來看，台灣過去四季經常帳盈餘達2,126億美元，企業獲利能力仍具韌性，為股市提供重要支撐。

00891經理人張圭慧指出，AI應用持續擴展，半導體產業正處於新一輪結構性成長循環。輝達日前最新推出的RTXSpark晶片，市場預期至2027年滲透率有望達5%，將帶動新一波換機需求，相關供應鏈包括台積電、聯發科等可望直接受惠訂單動能提升。

張圭慧表示，根據Gartner預估，2026年全球AI半導體市場規模將年增42.3%至2,894億美元，2027年再成長34.6%至3,895億美元，2025年至2029年年複合成長率高達28.2%，顯示AI半導體仍處於高速擴張期。她認為，在此趨勢下，晶圓代工、IC設計及封測等關鍵環節皆有望同步受惠。

反映在台股市場表現，半導體龍頭股持續吸引資金追捧。台積電受惠先進製程與AI晶片需求，股價挑戰歷史新高；日月光則在先進封裝需求帶動下股價突破700元；聯發科則受惠AI手機與邊緣運算布局，股價穩步攀升，形成產業多點開花格局。

張圭慧表示，半導體產業鏈具高度專業分工與全球競爭優勢，透過ETF布局可一籃子掌握產業成長機會，有助分散個股波動風險。以00891為例，聚焦台灣關鍵半導體供應鏈，涵蓋晶圓代工、IC設計與封測等核心企業，能完整參與AI驅動的產業成長紅利。

整體而言，在AI應用快速滲透、國際半導體指數創高，以及台灣產業基本面穩健支撐下，半導體主題ETF仍具中長線投資吸引力。隨著新一波技術升級與換機潮逐步發酵，後市表現值得持續關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00891中信關鍵半導體 00913兆豐台灣晶圓製造 00927群益台灣半導體收益ETF 00892富邦台灣半導體

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