00961年化衝18％創紀錄！預估配息0.19元 「現金先入袋」再定期定額滾入

富蘭克林華美投信旗下FT臺灣永續高息（00961）ETF 最新除息資訊公告，本次每受益權單位預估配息金額為0.19元，以今日（1日）收盤價12.64元計算，單次配息率為1.5%，年化配息率最高上看18%，創下歷次配息金額新高，更在7月除息旺季中一舉超越同類競品，成為市場矚目焦點。值得關注的是，本次配息來源以資本利得為主，顯示基金在近期台股多頭行情中實現股價成長的獲利，為投資人帶來更具含金量的現金回報。

台股今（1）日在美股四大指數收高的帶動下，跳空開高逾1,100點，集中市場與OTC指數雙雙站上2%漲幅，自上周五大跌後已連續三個交易日反彈。台積電（2330）早盤最高衝上2,495元，石英元件與IC載板族群強勢領漲，市場氣氛明顯回溫。然而，6月以來市場大幅震盪，如何在享受AI紅利的同時穩健管理風險，成為投資人最需思考的課題。

00961基金經理人江明鴻表示，當前高股息ETF的選股邏輯已從單純追求高配息，全面進化為「高息、成長與產業趨勢合一」的新世代標準，特別是在AI重塑全球產業格局的時代背景下，唯有兼具獲利品質與未來趨勢的標的，才有機會在多頭市場中同步創造股息收益與資本價差。

在此基礎上，指數依ROE成長率進行加權調整，優先布局「今年比去年更會賺錢」的優質企業，這套選股邏輯在台股震盪格局下尤具意義——獲利體質扎實的企業不僅填息速度快，更具備推動股價向上的內在動能，過往成分股調整的精準度已獲市場驗證。

月配息機制 讓現金先落袋 安心抱住部位

針對在震盪市況中難以安心持股的投資人，00961採月配息機制，每月定期將現金流入帳，讓投資人在市場方向尚未明朗之際，持續累積「真正落袋的報酬」，有效降低持有焦慮。

法人建議，投資人可善用「現金先入袋、部位穩穩抱」的策略，再以每月配息作為活水，持續定期定額滾入再投資，在等待長線機會的過程中，穩健打造屬於自己的資本複利方程式。

本次除息日訂於7月16日，想參與領息的投資人，最晚需在7月15日買進，收益分配發放日則訂於8月12日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。