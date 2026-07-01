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今年最強被動式海外 ETF 配息出爐 00735擬配3元、金額創新高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

今年最強被動式海外ETF配息出爐！根據國泰投信1日的第一階段公告，國泰臺韓科技（00735）每受益權單位擬配發金額為3元，金額創下掛牌來最高，以今日收盤價115.6元計算，單期配息殖利率為2.59%。實際配息公告日在7月14日，最後買進日為7月15日，除息日為7月16日，股息將在8月11日發放。

國泰臺韓科技為半年配，除息時間在1月以及7月，即將迎來第15次除息；以過去半年配的概況來看，平均配息金額為0.74元、配息率為2.25%，此次配息優於過去均值。1月每受益權單位實際除息1元，實際配息殖利率為1.65%，推估今年參與的投資人全年每單位領息金額為4元、配息殖利率4.24%。

國泰臺韓科技追蹤臺韓資訊科技指數，今年來漲幅高達122.01%，持有台股比重約56.76%，前十大持股及權重依序為台積電19.60%、三星電子18.26%、SK海力士15.77%、聯發科3.69%、日月光投控2.72%、三星電機2.58%、國巨2.47%、聯電2.21%、鴻海2.21%、台達電2.02%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 國泰 配息

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