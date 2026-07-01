持有十年0050真能穩賺？經歷下跌60%的金融海嘯還是賺的 雨果：放棄預測市場走勢幻想

「0050持有十年就一定賺嗎？」

有人認為元大台灣50（0050）就算長期（十年）持有，也不ㄧ定會賺，如果投資十年一定賺的，沒有人會去存定存，定存利息才1%多。看似有道理，如果是穩賺的東西，怎麼還會有人不買，而去放定存呢？

這張圖是0050自上市以來的歷史十年滾動年化報酬率，未來十年是不是一定賺，我不知道，但統計過去紀錄，即使是經歷了下跌60%的金融海嘯，堅持持有十年後還是賺的，只是賺得多賺得少的差別。但只有很少數人有辦法持有十年以上，這不只是財商問題，還有心態問題。

元大台灣50（0050）自2003年掛牌交易以來的歷史十年滾動年化報酬率，為指數化投資在台灣市場的實踐提供了極其堅實的定量佐證。量化回測表明，在長達十年的持股維度下，0050展現了極高的投資勝率與強勁的抗通膨增值實力。

即使不幸在2006年或2007年等金融海嘯前夕的歷史估值頂部單筆建倉，並歷經最大跌幅近六成的極端熊市考驗，在堅持「股息再投入」且不輕易離場的前期下，最終十年的複合年化報酬率仍能維持在5.47%至6.20%的穩健水平，顯著擊敗銀行定存與傳統高股息資產。

而若建倉於景氣低谷或充分享受近十年台灣半導體產業本益比與盈餘雙重擴張的紅利期，十年年化回報則能攀升至11%至19%的卓越高度。隨着0050內部成分股結構向半導體科技龍頭深度集中，其未來波動度勢必將隨之上升。

對於尋求長期資本穩健增值的專業投資人而言，放棄預測市場走勢的幻想、嚴格將配息滾入再投資、並透過定期定額或單筆分批配置策略確保自己「100%留在場中參與大盤成長」，是跨越景氣循環、極大化長期財富終值的最優科學策略。

所以，對啊，過去投資0050只要持有十年都一定是賺的，怎麼還會有人不買，而去放定存呢？

那我怎麼知道我買進的這一筆，十年後的績效會是最糟的70.4%那一筆，還是最好的484.76%那一筆呢？老實說，沒有人會知道。

但我知道，我只要每一年、每個月都有買進一筆，幾十年後就可以獲得這些數值的平均值，我不需要在意每一筆最後的投資報酬率是多少。

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