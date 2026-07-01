開戶免費送的0050！預估報酬率達90%…股民嗨「無本生意最香」：能買雞腿便當了

一名網友回應先前討論元大台灣50（0050）半年報的文章時，意外翻出自己帳戶裡的0050持股，笑稱這是「不用錢買的0050」，放到幾乎忘記，現在帳面已累積195元獲利，預估報酬率達90.28%，讓他直呼「無本生意最香」。

原PO貼出交易紀錄表示，自己是在2025年6月13日透過「匯撥轉入」取得1股0050，因此帳面成本為0元。之後持股數增加至4股，他也笑說，「還多了幾股我都不知道怎麼來的，放到我都忘記了！這就是刪APP的力量嗎？」

依照原PO分享的帳面資料，目前持有4股0050，總持有成本216元、總市值431元，預估總損益195元，預估總報酬率90.28%。他也幽默表示，「All in 0050距離財富自由不遠了！不用錢的0050最香。」

貼文曝光後，也引發不少網友留言討論，有人好奇「為什麼免費@@ 送的嗎」，原PO則回覆是「開戶送的，免費給」。

另外也有網友笑稱「窩在泥們身上看到師父的影子」、「可以買雞腿便當了 羨慕」、「通常歐印0050一年後都會想投正二」，甚至有人直呼「師傅的稱號非你莫屬」。

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