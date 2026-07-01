年薪78萬生活費僅20萬！他出社會8年半靠高儲蓄與ETF：上半年資產飆破822萬

一名網友分享2026上半年投資成果，年初資產約493萬元，至年中含薪資約19.5萬元後，總資產來到822.5萬元，未實現加已實現獲利約310萬元，上半年報酬率約62.8%。

原PO表示，目前持股以台股ETF為主，占比超過5成，另有日股ETF、美股ETF與少部分個股；因台股今年大漲，讓台股ETF市值占比明顯拉高。他也提到，自己2025年底至今維持約1.3至1.4倍槓桿，分散投入台股、美股與日股ETF。

投資策略上，原PO強調自己不重壓個股，主要是避免單一公司風險；分散到多個市場，則是為了降低單一市場風險。他也認為，既然無法預測各國股市漲跌，就持續投入看好的市場，並盡量減少買賣，降低手續費與稅金等摩擦成本。

除了投資成果，原PO也分享自身存錢歷程，他回顧：

2018年剛出社會時，月薪扣除勞健保後約2.9萬至3.1萬元，前幾年年薪僅約27萬至38萬元，只能靠節省慢慢累積第一桶金 直到2022年轉職後，年薪提升至73萬元以上，近4年平均約78萬元，但生活支出仍大致維持每年約20萬元，沒有隨收入增加而大幅提高... 因此年儲蓄金額從早期約10多萬元，提升至近年每年約55萬至60萬元，再將累積下來的閒錢持續投入ETF，讓資產從2022年的95萬元一路成長至今年年中的822萬元

貼文引發不少網友鼓勵，有人留言「慢慢存慢慢變有錢」、「這個儲蓄率也太猛」、「推分享恭喜越來越富」、「正常人推」，也有人感嘆「羨慕年輕時候就知道自己要幹啥」，認為比起短線暴富文，這類靠本業、儲蓄與ETF長期累積的分享更接地氣。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。