這檔台股ETF上半年漲幅136.84%奪冠 分拆後甜甜價12.75元

2026年上半年結束，統計92檔台股ETF共有50檔上半績效勝過大盤的59.25%，其中以群益臺灣加權正2（00685L）半年漲幅136.84%居冠。根據臺灣證券交易所資訊顯示，群益臺灣加權正2（00685L）今（1）日1拆24前停止買賣價格收盤價為306元，由於是1拆分為24分割，因此恢復買賣參考價落在12.75元，將成為市場上最便宜的台股正二ETF，00685L預計在7月7日恢復交易，有興趣投資人可多留意相關資訊。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股正2 ETF 的長期累積報酬率往往會遠大於原型指數的兩倍，因為台股正2 ETF具備每日重新平衡機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨天的獲利滾入今天的本金。不過，須提醒投資人，正二的運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大。投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險。

此外，今年來半導體、科技股成長行情佳，投資人也可以選擇結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF，建立收益現金流來源，面對波動也能擁有較佳的抗震力，打造出進可攻退可守的投資組合。

群益臺灣加權正2ETF（00685L）經理人洪祥益表示，目前台股的基本面依然強勁，台灣企業獲利在今年有望上修至年增百分之五十，即便到了下一個年度，仍有望維持25%至30%增長。在操作策略上，投資人應避免盲目追價，較合適的策略是在指數回測月線附近支撐時，尋找籌碼進一步沉澱後的逢低布局機會。

長期來看，各大業者相繼推出不同的大語言模型，讓AI變現的方式開始具體化，加上CSP業者持續加重在基礎建設的投資，顯示AI的熱潮尚未消退，台股後市表現仍可期。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，AI發展正由訓練階段逐步邁向應用落地，帶動相關需求由GPU持續向周邊擴散，也讓AI題材多點開花，從製造、封裝、散熱、光電元件、網通設備到高階電路板等領域，相關族群營運表現持續加溫，也為台股成長增添底氣。受惠於AI趨勢帶動出口成長，主計總處上修今年經濟成長率，顯示台股實質經濟成長足以支撐今年台股漲幅，預期在AI資本支出、企業獲利雙重上修動能的加持下，台股中長線多頭趨勢不變，其中，半導體族群更是AI商機的發展核心，投資人可留意相關類股的成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。