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中信00406A 掩護性買權策略 可望成為波動防護傘

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
過去五年台股與掩護性買權策略之比較。(資料來源：Bloomberg、中國信託投信整理)
過去五年台股與掩護性買權策略之比較。(資料來源：Bloomberg、中國信託投信整理)

台股2026年漲勢凌厲，漲多後顯得更加敏感，走勢波動度也加劇。若投資組合中納入掩護性買權策略，能相對降低下檔跌幅。中國信託投信表示，根據歷史經驗，台股布局結合掩護性買權策略，在股市回檔時具備緩衝效果，跌幅也能相對收斂。

根據彭博統計，2021年至2025年，以85%臺灣加權指數搭配名目本金23%的賣出選擇權買權策略進行模擬操作，結果顯示當加權指數下跌時，該策略的跌幅通常較小。透過收取選擇權權利金，在市場波動下有望提供持續性現金流，並因波動加劇而提升收益機會。

中國信託投信指出，在貨幣政策轉向偏鷹、地緣政治變數仍未完全消除的背景下，台股波動度顯著放大，盤勢逐步由單邊上漲轉為高檔整理。尤其在台股漲多、加權指數來到相對高點時，震盪幅度加劇，許多投資人因擔心帳面虧損而不敢進場。

中信投信甫掛牌的主動中信台灣收益（00406A），以主動式操作結合掩護性買權（Covered Call），提供投資人「追成長、抗波動」的解決方案，強化投資組合的防禦力。

00406A基金經理人張書廷表示，台灣加權指數短線已處於相對高點，市場仍充斥許多雜音。所幸美伊戰爭緩和使油價回落，有助壓低通膨預期，減輕市場對聯準會升息的壓力；同時，AI產業需求延續，仍是資金追逐焦點。台股仍具備一定上行能力，但在波動加劇的情況下，單純追求成長股的壓力恐加大，適度納入掩護性買權（Covered Call）策略，可在波動期間達到攻守兼備的效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中信 中國信託 台股

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