0050半年報酬高達68％！網笑有「4到5顆滷蛋」？真相曝光：只買1股

一名網友分享自己的元大台灣50（0050）半年投資成果，表示去年11月只買了1股0050，之後便決定「買了就放著，半年看一次比較舒服」，並曬出庫存截圖。畫面顯示，目前持有1股0050，即時庫存損益43元，預估報酬率68.25%，讓他笑稱「距離財富自由更進一步了」。

原PO在貼文中刻意把獲利寫成「000,000,043.000元」，預估總淨值則寫成「000,000,106.000元」，還自嘲這才是「正常普通小資族的表現吧？」希望大家一起加油，幽默寫法引發網友熱烈討論。

留言區不少人也跟著玩梗，紛紛表示「羨慕 大賺43」「半年竟然就打出68%的績效」「薯條加大啊」「43 有4-5顆滷蛋 贏麻了」，還有人笑說「你的0最多 賺爛」「這篇最接地氣」「這才是正常人，必推」。

面對網友回應，原PO也幽默互動，像是回覆「別羨慕 哥畢竟是個傳說」、「承讓了！」、「哥從來沒認為自己幽默」，也透露自己過去曾買過台積電但賠錢出場，另外分享曾操作宜鼎、宇瞻、青雲、愛普等個股，認為在股市裡，「自己接下來要做什麼事情，要非常的明確才行」。

不少網友則認為，近期股版充斥高獲利對帳單，這篇只有1股0050、獲利43元的分享反而更貼近一般投資人的真實狀況，留言表示「有賺就是贏家」「至少沒虧錢」「股版清流」「我喜歡這篇」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。