上半年ETF績效五強…台股型包辦 槓桿型商品占四檔

台股上半年大漲59.2%，盤點ETF表現，漲幅前五強ETF全數由台股ETF包辦，前四強都是槓桿型ETF，第五強則是被動式主題型ETF；當中，由群益臺灣加權正2（00685L）漲幅136.84%居冠。

根據CMoney統計至昨（30）日，ETF上半年漲幅前五名，除群益臺灣加權正2外，第二至第五名依序為國泰臺灣加權正2的135.7%、富邦臺灣加權正2的134.84%、元大台灣50正2的132.85%、兆豐台灣晶圓製造128.29%。

上半年漲幅前五強ETF

進一步來看，受惠台股上半年漲幅近六成，激勵槓桿型ETF大漲，四檔台股正2 ETF漲幅都在130%之上，而追蹤臺灣晶圓製造指數的兆豐台灣晶圓製造也衝上ETF第五強，主因台灣的晶圓代工產業搭上全球AI大熱潮，前五大持股分別為台積電19.47%、聯電17.89%、華邦電14.86%、聯發科10.28%、日月光投控8.77%，在晶圓代工、矽晶圓與先進封測巨頭齊利走揚下，挹注ETF績效脫穎而出。

今年來漲幅超過100%的ETF還有十檔，依序為國泰臺韓科技124.41%、主動統一全球創新121.03%、野村臺灣新科技50的113.72%、台新臺灣IC設計111.35%、兆豐洲際半導體107.82%、元大全球5G的106.63%、群益半導體收益105.26%、富邦台灣半導體104.75%、主動元大AI新經濟103.53%、中信關鍵半導體100.11%，再加計ETF前五強，今年上半年共計有15檔ETF漲幅逾100%，關鍵點仍是AI帶動，讓海內外相關ETF展現強勁的成長動能。

值得注意的是，上半年「ETF飆漲王」群益臺灣加權正2將自今日起至6日停止申贖與交易，執行1拆24的分割，7日起恢復申贖、交易、借券、過戶。由於群益臺灣加權正2發行價10元，是市場上台股正2 ETF中最低的，因此分割後將可能成為市場上最能小資入手的台股正2 ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。