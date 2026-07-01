債券型 ETF 資金避風港

受降息預期降溫影響，債市投資焦點轉向以債息收益來對抗不確定性。統計上半年債券ETF含息報酬前十名，以投等債ETF占比最高。法人分析，由於高科技產業股價衝高，股價出現高估值隱憂，部分追求穩健保守的避險資金，鎖定具較高殖利率的美投資等級債停泊，推升投等債ETF表現。

上半年含息報酬前十的債券ETF，包括復華能源債、新光BBB投等債20+、台新特選IG債10+、凱基美國非投等債、元大10年IG電能債、復華製藥債、中信優息投資級債、國泰投資級公司債、統一ESG投等債15+、中信投資級公司債。

新光BBB投等債20+ETF（00970B）投資團隊表示，美國投資等級債受惠於美國企業擁有較佳的基本面、與較低信用利差，加上美國整體經濟表現具韌性，AI 與企業資本支出續增，支撐股價表現，有助於投等債信維持穩固。其中BBB級投資等級債ETF，目前平均年化殖利率達6%以上，平均票息率接近6%，在高信評保護下，獲保守資金青睞程度大增，有望成為美股科技資金避風港。

展望下半年債市操作，建議投資人如果想轉作長期配置考量，或願意定期存債，作為未來固定領息使用，可挑選具高配息、擁高票息率及享高殖利率的美國BBB級投資級債ETF，享有較高收益率與平衡股市波動風險優勢。

群益投信債券ETF研究團隊表示，隨著中東地緣政治風險降溫，搭配企業財報亮眼且經濟數據仍具韌性，帶動避險買盤與風險偏好並存，隨之提振債券表現。

目前債市投資焦點轉向以債息收益來對抗不確定性，尤其息收不僅能穩定報酬，也可為投資組合提供穩定現金流來源，這也讓息收水準較優的信用債ETF人氣居高不下。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄分析，從資金流向來看，美國投等債今年來吸引逾3,680億美元湧入，流入金額遠超過其他債種，顯示投資人對信評較高的債券需求依然穩健。預期在市場投資情緒逐步回穩下，買盤將持續歸隊，投等債後市可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。