ETF 前段班 科技型當道

今年來在AI需求大爆發之下，推升相關科技股股價。統計今年來海外股票ETF前十強，明顯都是科技主題的天下，且前五強績效都逾100%。

投信法人指出，長線而言，AI基礎建設升級與算力需求成長仍將推升全球科技相關ETF表現，投資人可趁市場震盪之際逢低加碼，參與AI浪潮帶來的長期成長機會。

上半年績效第一、達124.4%的國泰臺韓科技ETF（00735）經理人江宇騰分析，上周蘋果宣布因記憶體與儲存元件成本上升，調漲旗下多款硬體產品售價，由於韓股高度聚焦記憶體、面板、電子零組件及消費電子供應鏈，短線波動難免加劇；不過從長線來看，各類型記憶體在AI發展過程中仍為不可或缺的關鍵元件，預估市場供需失衡狀態將延遲到2028年，韓國科技產業長期競爭優勢並未改變。

00735聚焦台韓市場科技龍頭，核心成分股包括台積電、SK海力士、三星電子等科技權值股。江宇騰表示，台韓科技產業雖同樣受惠AI浪潮，但台灣優勢在於完整的半導體與硬體供應鏈，韓國則掌握全球記憶體產業核心，透過00735可同步布局兩地科技龍頭企業。

國泰費城半導體ETF經理人李翰林指出，近期全球科技股雖因市場對高估值疑慮、槓桿部位調節，以及聯準會官員釋出偏鷹派言論而出現震盪，但從基本面來看，AI產業長期成長趨勢並未改變。

尤其在生成式AI快速發展帶動下，雲端服務商持續擴大資本支出，AI伺服器及記憶體等需求仍維持強勁成長，支撐半導體產業景氣向上。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。