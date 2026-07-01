00990B 聚焦債券 7月9日掛牌

美國聯準會（Fed）主席華許延續強勢立場，加上美伊戰事升溫，地緣政治風險再起，為全球股債市場增添不確定性，在利率政策與國際情勢交錯影響下，投資環境更顯多變，與此同時，台積電、國際大型法人運用債券作為資產配置工具，顯示其配置角色日益重要。

國泰全球多元收益債券基金於6月29日正式成立，旗下包含兩檔子基金，分別為共同基金國泰環球策略收益債券基金，以及被動式ETF國泰收益非投等債（00990B），主動基金及被動ETF齊發，兩檔合計募集金額約122.48億元。其中，00990B預計於7月9日掛牌上櫃，提供投資人多元化債券配置工具。

國泰投研團隊表示，近期受油價回落與通膨預期降溫影響，美債殖利率自高檔回落，帶動債市表現回溫，市場對經濟「放緩但不失速」的預期逐步成形。然而，聯準會政策路徑仍具不確定性，在利率可能維持高檔一段時間的環境下，投資策略更需兼顧收益機會與風險控管。整體而言，債券投資可聚焦收息策略，透過分散配置不同債種與存續期間，拓展收益來源，同時降低市場波動影響。

國泰環球策略收益債券基金經理人蔡宗岸指出，在市場波動加劇環境下，債券投資除了追求收益，更應重視風險分散與資產輪動機會，且隨市場進入高利率且變動加劇的環境，單一債種已難因應不同景氣循環，投資應朝多元債種配置與主動調整發展。

國泰環球策略收益債券基金採取多元債種配置策略，投資範圍涵蓋成熟市場投資等級債、非投資等級債、新興市場債、證券化商品及可轉債等資產，並透過主動調整債種配置及存續期間管理，依據景氣循環與市場變化靈活布局，在收益與風險之間尋求較佳平衡。

國泰環球策略收益債券基金亦結合國泰投信自主研發的Macro Regime Model（MRM，總體周期模型），透過追蹤經濟成長、通膨、貨幣政策與金融環境等關鍵指標，判讀不同景氣階段下各類債券資產的投資機會，藉此動態調整投資組合配置，掌握債市輪動契機，在多變市況下提升投資決策效率與資產配置靈活度。

另一檔同時募集成立的ETF-國泰收益非投等債經理人陳韻竹則表示，債券投資最重要的關鍵之一在於避免違約風險。非投資等級債ETF發展至今已歷經多次進化，第一代產品多採被動買進並依市值配置，成分債可能納入CCC+以下高風險債券；第二代則進一步加入信用評等及票面利率篩選機制，00990B所追蹤的指數則可視為「新一代」非投等債ETF代表，聚焦1至5年期非投資等級債，並導入獨家STAR選債機制，從信用品質、收益能力到未來升評潛力進行多重篩選。

其中，S（Stronger Credit）透過一票否決制排除任一信評機構評為CCC+以下的債券；T（Top 30% Coupon）精選市場票面利率前30%的標的；A（All Together）結合市值與殖利率雙因子加權；R（Rising Star）則針對信用評等等於或高於BB-且具正向展望的債券給予兩倍權重，有機會提前掌握升評帶來的價格重估機會，讓投資人不再只是單純追求高息，而是兼顧收益、品質與成長性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。