三檔半年配息金額 創高

七月ETF配息大戰開跑，昨（30）日包括富邦台50（006208）、富邦台灣半導體以及群益半導體收益在內，共計有九檔台股ETF公告第一階段配息情況；今日元大台灣50、元大高股息、復華台灣科技優息等大型ETF也將接力公告配息內容。

彙整各投信官網資料內容，採取半年配的分別為富邦台灣半導體、富邦公司治理以及富邦台50，這三檔本次配息金額都刷新掛牌來新高。富邦台灣半導體每受益權單位預估配息金額2.46元，以昨日收盤價換算，單期配息殖利率5.49%；富邦公司治理擬配1.92元，配息殖利率2.06%；富邦台50擬配4.75元，配息殖利率1.89%。其中，富邦台灣半導體單期配息殖利率衝上掛牌新高。

在季配息部分，群益半導體收益擬配1.88元，換算單季配息殖利率4.5%，配息金額及配息殖利率都創下掛牌來新高，且此次季配息金額相較上一季的每單位0.94元，成長率達100%。至於主動群益科技創新則是掛牌來首次公告配息，開出擬配0.47元，配息殖利率2.53%的表現。

在月月配部分，兆豐電子高息等權擬配0.12元，配息殖利率0.53%；野村趨勢動能高息擬配0.109元，配息殖利率0.48%；富邦特選高股息30擬配0.075元，配息殖利率0.39%；富邦臺灣優質高息擬配0.11元，配息殖利率0.38%。

回顧上半年表現來看，群益半導體收益漲105.26%最多，其次為富邦台灣半導體104.75%，接下來依序為主動群益科技創新77.76%、富邦台50的66.69%、富邦公司治理61.77%、兆豐電子高息等權60.63%、野村趨勢動能高息56.28%。

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