台股 ETF 十強 績效翻倍

台股指數今(2026)年上半年由28,963點衝到46,125點共上漲17,162點，漲幅達59.25%。台股ETF因此隨之勁揚，前十強的漲幅均在100%以上，尤其明顯看到半導體族群為投資主軸的台股ETF所占席次居多，漲幅前四名為指數正2 ETF，漲幅在132~137%之間。

上半年台股ETF漲幅前四名為指數正2，第五至第十名依序為：兆豐台灣晶圓製造（00913）、野村臺灣新科技50、台新臺灣IC設計、群益半導體收益、富邦台灣半導體及中信關鍵半導體，上半年漲幅在100~129%。

兆豐台灣晶圓製造ETF經理人吳朋鴻表示，隨著AI PC與AI手機等終端應用成為市場核心亮點，加上高階製程訂單能見度依舊明朗，台灣半導體產業的護城河地位在短期內難以動搖。

兆豐投信建議，看好AI產業長期發展且希望分散單一個股波動風險的投資人，除了單筆配置外，亦可把握該基金目前規模與流動性顯著提升的絕佳時機，透過定期定額或逢低分批布局。

群益臺灣加權正2 ETF經理人洪祥益表示，台股正2 ETF長期累積報酬率往往會遠大於原型指數的兩倍，因為台股正2 ETF具備「每日重新平衡」的機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨日獲利滾入今日本金。加權指數自2025年5月上漲以來皆沿著月線上漲，短期先看指數在月線的支撐力道；長期來看，各大業者相繼推出不同的大語言模型，讓AI變現的方式開始具體化，加上雲端服務業者（CSP）持續加重基礎建設的投資，顯示AI熱潮尚未消退，台股後市表現仍可期。

台新臺灣IC設計研究團隊指出，AI發展日新月異並光速推進，算力需求跟著大噴發，高盛預估2030年全球每月token處理量將達120千兆個，是2026年現有算力水平的24倍。台股AI股競爭地位在全球首屈一指，受惠程度大，分析師預估台灣AI股2026獲利成長率上看五成，IC設計及記憶體成長動能相對看好，可布局聚焦「IC設計+記憶體」雙組合的台股ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。