上半年海外股票ETF規模成長前十強出爐 電力、太空非科技主題規模翻倍

根據CMoney統計，截至30日止，上半年海外主被動股票ETF規模高達7,477.5億元，創今年新高，其中，規模成長最多的前十檔海外主被動ETF中，科技與非科技兩類分庭抗禮，非科技類以新光美國電力基建（009805），上半年成長64.9億元最多、第一金太空衛星（00910）增加53.2億元居次；科技類由國泰費城半導體（00830）、富邦NASDAQ分別大增395.7億元、372.6億元出線；至於海外主動式ETF，則以主動統一全球創新（00988A）、主動元大AI新經濟兩檔出頭。

ETF投資達人表示，全球AI投資熱潮帶動，全球資金集中AI科技等賽道，屬非科技的美國電力基建、太空衛星兩大熱門主題，亦與AI基建及國防軍工板塊有關，今年來除規模成長突出外、上半年ETF股價漲幅亦達三成以上，績效表現同樣吸睛，成為今年規模、績效雙優的海外熱門主題ETF，看好第3季美國經濟表現強韌，美中科技爭霸持續，G2對峙將從AI、一路燒向電力基建、國防軍工，這二大熱門投資賽道，已被視為國家級的戰略重要領域，中長期成長潛力不容小覷。

新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌表示，AI應用運算需求帶動用電量快速擴張，產業整併也同步升溫，根據德勤調查研究資料顯示，今年前5月美國電力行業併購交易規模，已達到創紀錄的2,036億美元，較去年全年1,417億美元的規模高出四成以上，另外，美國聯邦能源監管委員會近期批准一系列針對全國電網的指令，要求美主要電網營運商加快美AI數據中心取得電力供應，被視為美國監管機構迄今最明確介入AI基礎設施用電瓶頸的行動。

台新投信ETF投資團隊指出，美國政府最新釋出的接電監管行動，凸顯AI競賽已從晶片、模型與數據中心建設，延伸至電力與輸配電基礎設施，未來若接電流程提速，將有助AI基建項目更快落地，有望帶動雲端服務商、數據中心開發商、電力公司、變壓器與輸電設備商獲利持續成長，股價中長期表現不看淡。

台新投信強調，美國AI用電激增推升電力基建投資，對於美國配電運營商、電網設備與變壓器、電線電纜公司、燃氣渦輪機、天然氣開採、核能發電、基載發電等產業鏈形成中長期支撐，AI帶來的美國用電高峰，也帶動電力基礎設施股從傳統公用事業題材，升級為AI算力經濟與能源安全交會下的核心賽道，成為下半年美股「穩成長」、「低估值」兼顧的投資首選。

表：上半年海外股票ETF規模成長前十強。註：按規模成長由大至小排序。資料來源：CMoney 規模、績效統計至6/30

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。