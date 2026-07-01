34檔台股ETF 熱

台股第2季在AI科技題材熱炒帶動下，不畏美伊衝突、聯準會政策方向預期等因素干擾，加權指數多次刷寫新猷，統計加權指數單季大漲45.4%；台股ETF同樣交投熱絡，共計有34檔台股主、被動式ETF日均量超過1萬張，從這34檔人氣產品中績效前十強來看，以科技型ETF表現最突出。

財富管理專家指出，AI熱潮強勢帶動下，台股第2季表現強勁，加權指數屢創新高，台股ETF同樣成交熱絡、績效亮眼。

在這波由科技股領軍上攻的行情中，台股科技相關ETF更是受投資人青睞。

以成交熱度與績效表現都傲人的群益半導體科技ETF（00927）為例，著眼於獲利能力與配息能力俱佳的優質半導體高息股，主要持股涵蓋台積電、聯發科、日月光投控等具競爭力的指標科技股，不僅績效亮眼，近一年配息更是次次填息，且都在不到十個交易日便填息達陣，可說是股息、價差雙頭賺，也顯示產業與高息策略的結合，能提供投資人一次滿足產業配置與存股收益的投資需求。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，受惠於全球AI算力需求爆發式增長，台灣經濟展現強勁韌性，台灣擁有完整半導體產業鏈，正於AI發展趨勢中扮演關鍵角色，自IC設計、晶圓代工至封裝測試等相關供應鏈長期商機看旺。

不僅如此，隨著代理AI時代來臨，高核心、低功耗的專用CPU將成為下一波半導體成長核心。

主動復華未來50 ETF經理人呂宏宇指出，由於AI算力需求呈指數型成長，預估AI投資循環尚未結束，將持續挹注相關投資市場及受惠供應鏈基本面動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。