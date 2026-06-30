滙豐投信首發AI人型機器人多重資產基金 年底前將推主動台股ETF

看準下一波AI浪潮將朝機器人發展，滙豐投信30日宣布，推出全台首檔人型機器人基金「滙豐AI人型機器人多重資產基金」，將於7月6日展開募集。滙豐投信總經理林旻廷並預告，滙豐投信將進軍台灣ETF市場，今年底前會推出首檔產品，目前規劃為主動式台股ETF。

林旻廷表示，此際進軍台灣ETF市場，主要考量市場已相當成熟，相較於滙豐投信過去以基金為主要產品，ETF的客戶族群、市場通路與共同基金不同，希望藉此拓展新市場。

林旻廷指出，AI已從雲端走入人們生活，能與人類協作的人型機器人，是AI應用的最後一哩路，未來在生活的各個領域將無所不在。今年是人型機器人發展元年，滙豐投信希望透過滙豐AI人型機器人多重資產基金，讓投資人掌握藍海市場的成長初期，迎向科技革命的下一個黃金十年。

滙豐AI人型機器人多重資產基金以50~70%鎖定人型機器人相關股票，其餘布局在低波動的短天期債券，希望解決一般投資人擔心單押科技股風險較高的痛點，有效參與人型機器人產業的長期成長。

滙豐AI人型機器人多重資產基金預定經理人楊博翔指出，人型機器人有三大投資主題值得投資人關注，包括AI硬體與軟體、機電整合與自動化以及機器人公司。多家外資投行對人型機器人的出貨量與市場規模也提出樂觀推估，其中花旗證券預測2035年出貨量達1,300萬台，2050年更高達6.5億台；高盛證券認為，2026至2035年間，每年將維持約50%的高成長率。

據了解，滙豐台灣研究團隊將與位在倫敦、香港的團隊合作，在美國、台灣、中國等市場，篩選具有成長潛力的標的。其中美國市場主要集中在AI的軟體與硬體相關公司、台灣市場則以AI的軟體與硬體相關公司、機器人公司為主，中國的布局會以電池相關為主。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。