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8月SpaceX可望納入成分股 國內唯一太空主題型ETF漲勢重啟

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF上漲示意圖。圖／AI生成
ETF上漲示意圖。圖／AI生成

受惠火箭實驗室（Rocket Lab）宣布以80億美元收購銥星通訊（Iridium Communications）驅動，太空衛星個股近日見跌多漲升走勢，法人表示，火箭實驗室推動垂直整合策略，也吸引市場對該公司成為第二大綜合巨頭的期待，國內唯一上市太空主題型ETF的第一金太空衛星ETF（00910），成分股經歷近一個月的沉寂行情重啟漲勢行情，使得該檔ETF在60元股價波段低檔見反彈動能，00910於30日收盤64.15元，漲幅8.27%，重回10日線之上。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝分析，全球太空經濟正以每年約9%的速度成長，產業發展由商業通訊、氣候監測，與國防安全共同驅動高速擴張成長動能，觀察太空產業屬於高資本投資，新興產業域，與政策方向、政府合約影響大，曾萬勝指出，近期產業也看到如火箭實驗室的併購案，且取得美國國防部約1.9億美元合，目前該公司待執行合約訂單總量已突破20億美元。

曾萬勝說明，SpaceX在6月中旬掛牌，並將在7月初開始成為被動投資的成分股之列，先前掛牌前後曾經造成資金虹吸效應，帶來太空衛星相關個股資金動能與走勢相對疲弱；不過，接下來被動資金的投資動能，除有利於該股的買盤動能，也有利於整體產業發展驅動力，觀察近年來太空產業職缺的成長顯著，工程師與技術人才需求大幅升溫，研判太空經濟的發展正由研發階段走向商轉獲利階段。

法人提醒，太空衛星產業發展處於高資金與技術門檻，個股波動度大，台灣投資人想要參與太空衛星長線商機，不妨採取ETF一籃子相關主題個股投資，00910第一金太空衛星ETF投資30檔太空衛星代表性企業個股，分散投資於太空衛星硬體製造、相關零組件，及地面接收設備供應鏈等標的，每年2月、8月成分股調整，下次調整在8月份，SpacX可望納入指數成分股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

火箭 太空 00910第一金太空衛星 SpaceX ETF

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