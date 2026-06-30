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00927配息翻倍至1.88元 連三季創高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益半導體收益（00927）公告第13次配息資訊，本次預估每股配發金額為1.88元，連三季配息金額都創新高。若以30日收盤價41.75元來推算，預估單次配息率近4.5%。本次除息日訂於7月16日，想參與本次領息的投資人，最晚需在7月15日買進，收益分配發放日則訂於8月11日。

ETF理財達人表示，00927兼具半導體與高息兩大市場火熱主題。今日公布今年第三次季配息金額達每單位1.88元，相較上一季的每單位0.94元，成長率高達100%。此外，00927不僅配息金額成長翻倍，今年以來的報酬率也翻倍達105.26%，績效優於今年眾多的高人氣投資標的，包括台股主動式ETF中最佳報酬的00991A上漲97.33%、受益人數最多的0050的66.64%、台灣加權指數59.25%、股東人數最多的台積電56.41%。加上00927過去12次配息填息率達到100%，讓投資人息利雙收，建議投資人可多留意投資契機。

財富管理專家表示，00927追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，成分股著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業，是台灣首檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF。投資台灣半導體產業，最佳選擇就是00927，不僅能完全搭上AI的趨勢潮流，也能滿足投資不能沒有台積電，也不能只有台積電。更在追求投資報酬率以及打造每季現金流兩大面向完美契合。投資人不妨適度配置00927以掌握半導體、科技股成長行情，並建立收益現金流來源，面對波動也能擁有較佳的抗震力，打造出進可攻退可守的投資組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 配息

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