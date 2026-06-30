今年台股ETF配息王出爐 群益00927配發1.88元創新高、年化配息率18%
群益投信官網最新配息公告顯示，群益半導體收益（00927）公告第13次配息資訊，本次預估每股配發金額為1.88元，連三季配息金額創新高。以6月30日收盤價41.75元來推算，預估單次配息率近4.5%，年化配息率約18%。本次除息日訂於7月16日，想參與00927本次領息的投資人，最晚需在7月15日買進，收益分配發放日則訂於8月11日。
00927兼具半導體與高息兩大市場火熱主題，這次將配發1.88元，相較上一季的每單位0.94元，成長率高達100%。00927不僅配息金額成長翻倍，今年以來的報酬率也翻倍達105.2%，績效遠高於不少高人氣投資標的， 也打敗台灣加權指數的59.2%漲幅、股東人數最多的台積電（2330）56.4%。
群益投信表示，00927追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，成分股著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業，是台灣首檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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