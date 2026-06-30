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00888市質型低調黑馬！成分股聯電佔比21%大受惠 達人：配息也不會讓人失望
永豐台灣ESG（00888）真的是很強勢。上次R爸跟大家分享配息資訊時，股價大約是25元，短短7天就填息完畢，股價在五月份表現更是亮眼，股價直接站上35元，還跑贏人氣王0050與00981A，堪稱是低調黑馬！
仔細研究了一下，原因是00888的持股中，聯電佔比也達21.71%，而聯電在今年的漲幅，也高達將近200%！
其他像是日月光、南亞科，近期表現也相當強勁，怪不得00888股價表現強勁。
雖然他是市值型ETF，但有著ESG＋殖利率的雙重篩選機制，基本上選股也有一定水準。
幾檔市值型ETF今年報酬率：
00888：78.11%
00850：63.38%
00922：61.54%
0050：57:67%
（資料來源：財經M平方 至6/1）
七月份又快到了，相信在資本利得的加持下，00888的配息，應該也不會讓股東失望。
價差跟股息兼得，00888這個市值型黑馬實至名歸。
◎感謝 Ryan爸爸理財誌 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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