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這檔半導體 ETF 上半年漲幅超過100% 大方配逾5%

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

富邦台灣半導體（00892）最新配息出爐！根據富邦投信30日的第一階段公告，每受益權單位擬配發金額為2.46元，金額創下掛牌來最高，以今日收盤價44.8元計算，單期配息殖利率為5.49%，同樣刷新掛牌來新高紀錄。實際配息公告日在7月14日，最後買進日為7月15日，除息日為7月16日，股息將在8月10日發放。

富邦台灣半導體為半年配，除息時間在7月以及11月，即將迎來第10次除息；以過去配息概況來看，平均配息金額為0.28元、配息率為1.88%，本次配息表現大幅優於過去均值，觀察今年來台股原型ETF表現，富邦台灣半導體以104.75%的漲幅排行第五強，表現亮眼，貢獻資本利得表現。

富邦台灣半導體追蹤NYSE FactSet台灣核心半導體指數，29日規模為117.48億元，前十大依序為台積電（2330）24.34%、聯發科（2454）10.18%、瑞昱（2379）7.36%、鴻勁（7769）7.13%、日月光投控（3711）7.08%、聯詠（3034）6.29%、旺矽（6223）5.82%、信驊（5274）5.43%、穎崴（6515）3.85%、力旺（3529）3.55%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 配息 富邦

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