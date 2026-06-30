006208配息出爐 金額刷新新紀錄

富邦台50ETF（006208）最新配息出爐！根據富邦投信30日的第一階段公告，每受益權單位擬配發金額為4.75元，金額創下掛牌來最高，以今日收盤價250.2元計算，單期配息殖利率為1.89%，實際配息公告日在7月14日，最後買進日為7月15日，除息日為7月16日，股息將在8月10日發放。

富邦台50為半年配，除息時間在7月以及11月，即將迎來第24次除息；以過去配息概況來看，平均配息金額為1.12元、配息率為1.93%。

富邦台50追蹤臺灣50指數，29日規模為4,421.2億元，前十大依序為台積電（2330）57.89%、聯發科（2454）5.75%、台達電（2308）3.67%、鴻海（2317）3.00%、日月光投控（3711）2.07%、聯電（2303）1.91%、國巨*（2327）1.63%、台光電（2383）1.58%、欣興（3037）1.28%、中信金（2891）1.24%。

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