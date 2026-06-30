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009816能「物理超渡」0050不配息是更好的選擇？他疑惑：何不直接00935就好了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友比較0050、009816與00935績效，認為00935成立以來表現更佳，掀起ETF選擇討論。記者許正宏／攝影
網友比較0050、009816與00935績效，認為00935成立以來表現更佳，掀起ETF選擇討論。記者許正宏／攝影

台股ETF選擇越來越多，也讓投資人開始比較不同產品的績效。一名網友發文表示，近期常看到有人討論不配息的凱基台灣TOP50（009816），甚至認為能「物理超渡」元大台灣50（0050），因此好奇如果目標是追求高報酬，為何不直接選野村臺灣新科技50（00935），並貼出成立以來績效比較，指出00935表現領先009816約20%。

原PO表示，若以0050與009816相比，認為兩檔都是大盤型ETF，績效差距有限，換來換去只是增加交易成本，不配息的優勢看起來也不到5%。此外，他認為若是積極型投資人，00935持股集中在科技股，在AI題材持續發展下，未來幾年仍有成長空間，相較之下，009816前十大成分股中包含不少金融股，因此發文詢問，「有沒有不配息大盤型ETF其實是話術的八卦？還是有什麼盲點沒注意到？」

貼文曝光後，不少網友將焦點放在槓桿商品，直呼「正二」或「正五」才是追求報酬的選擇，紛紛留言表示「正二：爭什麼？」「正五不香嗎」「追求績效 請買正2 長期就是大盤1.4倍」「極致就是跟家人借錢買期貨，直接正100」。

也有網友認為，不同ETF本來就是不同策略，不適合直接比較，「00935就科技類股為主，現在主流趨勢當然漲多」、「0050跟9816比就好了，這兩支就是無腦買大盤，加00935進來比幹嘛？邏輯死亡」、「00935就是科技股的0050，優點是成長性高，但景氣不好時，跌得也慘啊，0050就無腦買，不用去管什麼景氣循環的」。

另外，也有人指出，不配息設計對特定族群仍有吸引力，「不配息對繳稅大戶來說太划算了」、「009816換股次數跟0050一樣是一年4次，不配息對於高收入族群的確有節稅的作用」，認為ETF沒有絕對優劣，仍須依照投資目標、風險承受能力與需求選擇適合自己的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 009816凱基台灣TOP50 00935野村臺灣新科技50 ETF

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