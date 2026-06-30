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台股拉回 投資人撿市值雙雄0050、00631L 單周獲386億元稱霸

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

台股上周創高後震盪整理，投資人「彎腰撿鑽石」，持續透過ETF逢低加碼，市值雙雄元大台灣50（0050）、元大台灣50正2（00631L）最受青睞，單周淨申購金額合計近400億元，投資人數合計周增近十萬人，分居台股ETF增幅第一、二名，為加碼重點標的。

統計上周台股ETF淨申購金額排行，00631L以236.3億元穩居第一，0050則以150.5億元居次，其後依序為主動凱基台灣的150億、群益臺灣加權正2的80.5億、凱基台灣TOP 50的73.2億，前五大ETF合計吸金690.5億元，其中市值雙雄就占近六成。

熱門主動式ETF則持續遭資金大舉撤出，包括主動統一升級50、主動群益科技創新分別遭贖回8.15億元、17.6億元，其中又以主動統一台股增長贖回35.5億元最多。

投資人數同樣反映市場偏好，0050、00631L上周受益人數分別增加5.9萬、3.3萬人，包辦台股ETF周增前二名，主動式ETF則熱度持續降溫，熱門標的主動統一台股增長、主動統一升級50 已連兩周衰退。

法人分析，資金青睞重點關鍵在於反彈力道。以美伊戰事（3/31）低點至6/22，由台積電（2330）、聯發科（2454）等大型權值股領漲，加權指數勁揚30%，0050上漲54.12%，00631L更勁揚115.12%，更優於台股主動式ETF平均59.1%的漲幅，亮眼績效成為投資人逢低布局的重要原因。

隨著台股高檔盤整，將持續讓主動式ETF在投資標的選擇上，面臨又要尋找超額報酬，但多數個股本益比偏高的兩難，市值型ETF則因為主要布局權值股，持續受惠於逢低加碼資金流入。

同時，過去散戶資金分散於個股，對盤勢影響有限；近年愈來愈多資金透過0050、00631L等市值型ETF進場，再集中配置至台積電、聯發科等權值股，逐步形成「資金集中、持股集中」的第四法人，逐漸改變過去由外資主導盤勢的結構，成為支撐台股多頭的重要力量。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 凱基 元大

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