費半止跌大漲 激勵海外半導體ETF漲勢 00941盤中創歷史新高

美伊衝突趨緩，加上科技股在近期拋售後出現反彈，美股四大指數紛紛走高，其中費城半導體指數大漲3.83%，表現優於其他指數。法人指出，昨晚美股表現亮眼，晶片漲勢凌厲之外，半導體上游供應商的設備與材料龍頭也同步走高，科磊（KLA）、應用材料（Applied Materials）漲幅皆逾10%，並創下新高，顯示投資人看好晶圓廠擴產、先進製程升級及AI伺服器帶來的設備需求。

費城半導體指數29日走高後，激勵在台掛牌的海外半導體ETF 30日同步走強。其中日本半導體ETF表現最為亮眼，中信日本半導體（00954）盤中上漲逾4%，台新日本半導體（00951）亦接近4%的漲幅；中信上游半導體（00941）盤中漲幅超過3%，並創下新高；兆豐洲際半導體（00911）與國泰美國費城半導體（00830）則分別上漲約2%。

中國信託投信表示，在AI浪潮下，除了CPU重返榮光，工業用半導體（功率、車用）也開始復甦。隨著新世代數據中心運算量能提升，電力負載面臨更沉重壓力，推動大量功率半導體需求。

近年半導體設備與材料需求主要由AI訓練晶片與高頻寬記憶體（HBM）驅動，研判接下來CPU與工業晶片將成為另一股新興成長動能，有望進一步強化本輪設備與材料的上行週期。

中信日本半導體經理人許家瑜則補充，韓國三星及SK海力士宣布將投入約800兆韓元新建記憶體廠擴建高階記憶體產能，亦將進一步推升ASML EUV微影曝光設備需求量，即使ASML曾表態今、明兩年擴產進度順利，然其供給量仍難以追上需求成長速度，進一步的擴產規劃或為大勢所趨；她並指出，相關配套設備如EUV光罩瑕疵檢測設備、塗布顯影機，以及日本近壟斷供應的EUV光阻劑等化學材料銷售，也將同步受惠。

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