0050今年報酬狂！清流君：當年喊ALL IN被批太激進現被嫌0050太保守要全倉正二

＊原文發文時間為6月26日

他奶奶的0050今年到底有多強？

這張圖把0050每年的總報酬重新整理了一下：

紅色是2026年截至6/25的年內報酬，藍色則是2004–2025每一年的全年報酬。

結果滿直觀...

2026年到6/25為止，0050已經上漲+62.4%。

這個數字真的很狂。

如果拿來跟過去完整年度相比，目前已經高過大多數年份，只略低於 2009年金融海嘯後的大反彈。

這也說明一件事：

今年的台股真的非常強！

而且對長期投資人來說，這種大漲本來就是長期報酬的重要來源。

長期持有市值型ETF，不是因為每一年都很舒服，而是因為你願意承受中間的大跌與震盪，才有機會吃到這種少數年份的強勁行情。

但這也是市場很有趣的地方：

當市場大漲時，大家會開始覺得自己太保守 當市場大跌時，大家又會開始覺得自己太激進

最近看到很多人說：「只買0050太保守了，應該全買正二。」

這種說法其實滿有時代感的

頻道成立至今也七年有了，但我在2020–2023年，幾乎完全看不到這種說法。

那時候更多人是在嘴我ALL IN股市太激進，或者喊債券年、現金為王、存高股息。

結果到了2025、2026，市場漲上來之後，風向又變成：「只買原型一倍太保守，應該要全倉正二。」

這就是人性

市場漲很多的時候，風險看起來會變小 市場跌很多的時候，風險又會被放大 但真正困難的地方，從來不是看懂哪一年漲很多

真正困難的是：

你能不能在大漲、大跌、震盪、過度樂觀、過度悲觀的時候，仍然持續留在市場裡。 如果你本來就是持續買進、長期持有市值型ETF，那這種行情其實就是長期投資的一部分，他奶奶繼續ALL IN留在市場就對了！ 你不需要因為漲很多，就搞什麼停利賣出。 也不需要因為怕錯過，怕少賺突然FOMO大幅加槓桿，投入超出自己風險承受度太多的股市部位。

最後，真正重要的還是回到自己的配置紀律；長期投資最難的，不是找到某一年最強的標的。

而是找到一個你能真的拿得住、撐得過各種週期、並且長期執行下去的配置策略。

◎感謝 清流君 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。