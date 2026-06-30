87歲阿公曬0050對帳單獲利翻倍！還開示孫女：別害怕、繼續買！然後快睡覺

近90歲阿公投資智慧「長期投資、無須害怕」曬出對帳單元大台灣50（0050）獲利已翻倍

全台瘋存股，一名網友分享自己近90歲阿公自去年開始買進0050，隨著股市大漲後孫女問「0050賺多少」的趣味對話，不料阿公未談報酬，只提醒孫女別因漲跌患得患失，更直說「買0050的人不要害怕，繼續買，然後快睡覺」。

近日有網友在Thread上表示，問87歲的阿公0050獲利，卻得到一段文言文回覆，由於內容艱澀，想請網友幫忙翻譯。貼文曝光後，網友紛紛解讀，「就謙虛的說不多」、「專注於長期價值，忽略短期波動，保持內心平靜」，亦有網友直言「就八個字：長期投資，蓋牌莫問」。

後來原PO還特別致電詢問，阿公才說明，大意就是「好好認真上班，不要覺得錢會從天上掉下來。買0050的人不要害怕，繼續買，然後快樂睡覺」。最後實際實際公布獲利結果阿公投資成果已翻倍!

法人分析，0050為純粹的市值型ETF，擁有不錯過大盤漲勢的優勢，以美伊戰事3／31低點至6/22，由台積電、聯發科等大型權值股領漲，加權指數勁揚30%，0050上漲54.12%，元大台灣50正2（00631L）更勁揚115.12%。

觀察6/23至6/26期間台股進入高檔震盪期間，台股ETF出現越跌越買加碼潮，資金也明顯集中0050、00631L，兩檔商品分別獲淨申購158億、264億元，佔全體台股ETF約5成資金，顯見投資人積極透過0050、00631L買超台股。

長期投資忽略短期波動的想法，與價值投資之父葛拉漢所說的「股市短期是投票機，長期來看是體重計。」相契合，企業的真實價值終究會反映在股價之上，而可以不用在意市場情緒造成的暴漲暴跌。

理財達人則表示，0050選股邏輯透明，跟隨台灣產業脈動，自動汰舊換新，是投資人最輕鬆且便捷的投資方式。財金教授周冠男認為投資就應該「專注本業，長期投資，對於沒有資訊優勢的散戶而言，長期被動投資是相對有利。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。