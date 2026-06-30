快訊

吳建豪神祕老婆真實身分曝光 日本歌手Emi Aramaki遭起底

昔日出庭喊「撒謊下地獄」！前反骨男孩孫生涉4性侵案 2罪共判1年4月

MLB／鄭宗哲敲安、跑回1分 連4場先發紅襪都贏球

聽新聞
0:00 / 0:00

87歲阿公曬0050對帳單獲利翻倍！還開示孫女：別害怕、繼續買！然後快睡覺

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享87歲阿公投資0050獲利翻倍的對帳單，阿公更開示「繼續買、快樂睡覺」的長期投資智慧。中央社
網友分享87歲阿公投資0050獲利翻倍的對帳單，阿公更開示「繼續買、快樂睡覺」的長期投資智慧。中央社

近90歲阿公投資智慧「長期投資、無須害怕」曬出對帳單元大台灣50（0050）獲利已翻倍

全台瘋存股，一名網友分享自己近90歲阿公自去年開始買進0050，隨著股市大漲後孫女問「0050賺多少」的趣味對話，不料阿公未談報酬，只提醒孫女別因漲跌患得患失，更直說「買0050的人不要害怕，繼續買，然後快睡覺」。

近日有網友在Thread上表示，問87歲的阿公0050獲利，卻得到一段文言文回覆，由於內容艱澀，想請網友幫忙翻譯。貼文曝光後，網友紛紛解讀，「就謙虛的說不多」、「專注於長期價值，忽略短期波動，保持內心平靜」，亦有網友直言「就八個字：長期投資，蓋牌莫問」。

後來原PO還特別致電詢問，阿公才說明，大意就是「好好認真上班，不要覺得錢會從天上掉下來。買0050的人不要害怕，繼續買，然後快樂睡覺」。最後實際實際公布獲利結果阿公投資成果已翻倍!

法人分析，0050為純粹的市值型ETF，擁有不錯過大盤漲勢的優勢，以美伊戰事3／31低點至6/22，由台積電、聯發科等大型權值股領漲，加權指數勁揚30%，0050上漲54.12%，元大台灣50正2（00631L）更勁揚115.12%。

觀察6/23至6/26期間台股進入高檔震盪期間，台股ETF出現越跌越買加碼潮，資金也明顯集中0050、00631L，兩檔商品分別獲淨申購158億、264億元，佔全體台股ETF約5成資金，顯見投資人積極透過0050、00631L買超台股。

長期投資忽略短期波動的想法，與價值投資之父葛拉漢所說的「股市短期是投票機，長期來看是體重計。」相契合，企業的真實價值終究會反映在股價之上，而可以不用在意市場情緒造成的暴漲暴跌。

理財達人則表示，0050選股邏輯透明，跟隨台灣產業脈動，自動汰舊換新，是投資人最輕鬆且便捷的投資方式。財金教授周冠男認為投資就應該「專注本業，長期投資，對於沒有資訊優勢的散戶而言，長期被動投資是相對有利。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00631L元大台灣50正2 ETF

延伸閱讀

油價跌、暑假到還是沒飛？他抱星宇航空（2646）嘆「怎麼一直跌」 股民點出關鍵

00888親民價卡位AI與金融股…市值型ETF隱藏黑馬！ 夏綠蒂：今年報酬飆破84％

「台積電正二」沒了！台灣證交所拒推個股槓桿型ETF 網酸：什麼都不開放超保守

00919配息爆衝！高點清倉聯電 楚狂人「別看高息就ALL IN」：1元是翻倍飆股的告別禮

相關新聞

87歲阿公曬0050對帳單獲利翻倍！還開示孫女：別害怕、繼續買！然後快睡覺

87歲阿公投資0050獲利翻倍，建議孫女「別害怕、繼續買，然後快睡覺」。他強調長期投資的重要性，無需因短期波動而焦慮。0050績效優異，吸引大量資金進場，成為投資人信心所在。

00919配息爆衝！高點清倉聯電 楚狂人「別看高息就ALL IN」：1元是翻倍飆股的告別禮

台股高股息ETF再掀狂潮，人氣指標群益台灣精選高息（00919）近期宣布每季配息直接衝上1元大關，再度刷新歷史紀錄。 回顧過去三季，00919配息金額從0.54元、0.78元一路跳級暴增，漲幅接近一倍。 然而，知名財經YouTuber楚狂人日前在影片中示警，光看表面數字很容易被騙，投資人必須深入研究股息的「含金量」，摸清高額配息背後的真實核心來源。

00888親民價卡位AI與金融股…市值型ETF隱藏黑馬！ 夏綠蒂：今年報酬飆破84％

00888 ETF以高達18%的年化殖利率引起市場關注，因其配息主要來自免稅的資本利得。該基金的四季配息機制和成長潛力使其成為投資者的熱門選擇，尤其在AI成長趨勢下表現亮眼。

00403A、00985A、00991A第二季績效冠軍出爐！詹璇依：這檔經理人被封「產業獵人」操作快狠準

主動復華未來50（00991A）在震盪的第二季中表現亮眼，成為主動式ETF績效冠軍。詹璇依指出，00991A經理人呂宏宇的操作精准，獲封為「產業獵人」。另外，主動統一升級50（00403A）與主動野村台灣50（00985A）也同樣展現穩健表現。

科技股再平衡結束迎多頭！009819博通權重逾25% 法人看好短期雜音淡化現布局契機

博通股價近期因市場疑慮回檔，但基本面仍強勁。專家分析，隨訂單疑慮釐清及AI需求上升，博通有望重啟上行趨勢，成為第三季重要指標股。中信數據及電力(009819)將博通列為核心持股，權重逾25%。

今年最賺錢的台股 ETF 00685L將1分為24 6月30日分割前最後交易日

台股29日反彈大漲，連帶也讓台股ETF績效回神。統計92檔台股ETF共有52檔今年來績效勝過大盤的55.37%，進一步觀察，今年最賺錢的台股ETF不是主動式是正二，群益臺灣加權正2（00685L）今年上漲123.18%漲幅居92檔之冠表現最佳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。