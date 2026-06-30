00919配息爆衝！高點清倉聯電 楚狂人「別看高息就ALL IN」：1元是翻倍飆股的告別禮

季配息飆一元創歷史新高！楚狂人拆解00919高股息含金量

台股高股息ETF再掀狂潮，人氣指標群益台灣精選高息（00919）近期宣布每季配息直接衝上1元大關，再度刷新歷史紀錄。

回顧過去三季，00919配息金額從0.54元、0.78元一路跳級暴增，漲幅接近一倍。

然而，知名財經YouTuber楚狂人日前在影片中示警，光看表面數字很容易被騙，投資人必須深入研究股息的「含金量」，摸清高額配息背後的真實核心來源。

股利歸零全靠價差撐場？資本損益平準金暴衝１倍變身發錢水庫

楚狂人分析，調出00919過去的配息組成可以發現有趣的轉折。

2025年第三、四季配發0.54元時，幾乎清一色是由持股真正配發的「股利所得」，完全不靠資本利得；但到了2026年，第一季配息0.78元與第二季衝上1元，其配息組成竟演變成100%仰賴「資本利得」，股利所得與收益平準金直接歸零。

他解釋，股利所得是底層成分股按時分紅的真實獲利，不論市場好壞皆相對穩定；資本利得則是靠波段買賣賺取的價差。

最新淨值數據顯示，00919的基本面額維持15元，收益平準金微增至0.68元，但「資本損益平準金」從年初的7.06元暴衝至15.17元，翻了一倍多，這個充沛的「配息水庫」正是連續兩季加碼股息的底氣。

18進18出大換股！高檔清倉翻倍飆股實現「告別禮物」

這筆龐大的資本利得究竟從何而來？楚狂人指出，答案就在6月2日台灣指數公司公布的成分股審核結果。

00919在第二季進行了幅度極大的大換股，呈現「18進18出」，名單中砍掉了聯電、文曄、大聯大、陽明、萬海、大成鋼、可寧衛及長華等。

其中聯電與大聯大等股票在今年持有期間皆交出翻倍或接近倍數成長的成績單，00919選擇在股價高點獲利清倉，將這些高昂的帳面價差直接落袋為安，進而轉化成每季1元的「告別禮物」分發給投資人，屬於成功的換股套利成果。

金融股權重逾五成定江山！楚狂人提醒：換股套利非配息常態

在換股後的最新持股中，廣達、凱基金、統一證、和碩、瑞昱與聯詠等被納入。

前五大持股中金融股就包辦四席，包含富邦金14.45%、國泰金13.58%、中信金11.3%與台新新光金6.61%，整體金融股權重跨越五成，並搭配排名第三、具備AI伺服器成長性的廣達11.66%。

楚狂人表示，這批新持股在上半年橫盤整理後，6月起由弱轉強，台新新光金今年波段大漲59.07%、國泰金也上漲52.37%，顯示經理人並非在高點接盤。

不過，他也對盲目衝進場的投資人喊話，強調這次的1元配息是特定的換股套利成果，「絕對不會是常態」，投資人應認清「持股績效才是因，殖利率只是果」，保持理智才能穩健獲利。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：台股震盪資金換檔 00919為何重押金融＋廣達

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。