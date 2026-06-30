快訊

吳建豪神祕老婆真實身分曝光 日本歌手Emi Aramaki遭起底

昔日出庭喊「撒謊下地獄」！前反骨男孩孫生涉4性侵案 2罪共判1年4月

MLB／鄭宗哲敲安、跑回1分 連4場先發紅襪都贏球

聽新聞
0:00 / 0:00

00919配息爆衝！高點清倉聯電 楚狂人「別看高息就ALL IN」：1元是翻倍飆股的告別禮

聯合新聞網／ 玩股網
台股高股息ETF再掀狂潮，人氣指標群益台灣精選高息（00919）近期宣布每季配息直接衝上1元大關，再度刷新歷史紀錄。台股示意圖。聯合報系資料照
台股高股息ETF再掀狂潮，人氣指標群益台灣精選高息（00919）近期宣布每季配息直接衝上1元大關，再度刷新歷史紀錄。台股示意圖。聯合報系資料照

配息飆一元創歷史新高！楚狂人拆解00919高股息含金量

台股高股息ETF再掀狂潮，人氣指標群益台灣精選高息（00919）近期宣布每季配息直接衝上1元大關，再度刷新歷史紀錄。

回顧過去三季，00919配息金額從0.54元、0.78元一路跳級暴增，漲幅接近一倍。

然而，知名財經YouTuber楚狂人日前在影片中示警，光看表面數字很容易被騙，投資人必須深入研究股息的「含金量」，摸清高額配息背後的真實核心來源。

股利歸零全靠價差撐場？資本損益平準金暴衝１倍變身發錢水庫

楚狂人分析，調出00919過去的配息組成可以發現有趣的轉折。

2025年第三、四季配發0.54元時，幾乎清一色是由持股真正配發的「股利所得」，完全不靠資本利得；但到了2026年，第一季配息0.78元與第二季衝上1元，其配息組成竟演變成100%仰賴「資本利得」，股利所得與收益平準金直接歸零。

他解釋，股利所得是底層成分股按時分紅的真實獲利，不論市場好壞皆相對穩定；資本利得則是靠波段買賣賺取的價差。

最新淨值數據顯示，00919的基本面額維持15元，收益平準金微增至0.68元，但「資本損益平準金」從年初的7.06元暴衝至15.17元，翻了一倍多，這個充沛的「配息水庫」正是連續兩季加碼股息的底氣。

18進18出大換股！高檔清倉翻倍飆股實現「告別禮物」

這筆龐大的資本利得究竟從何而來？楚狂人指出，答案就在6月2日台灣指數公司公布的成分股審核結果。

00919在第二季進行了幅度極大的大換股，呈現「18進18出」，名單中砍掉了聯電、文曄、大聯大、陽明、萬海、大成鋼、可寧衛及長華等。

其中聯電與大聯大等股票在今年持有期間皆交出翻倍或接近倍數成長的成績單，00919選擇在股價高點獲利清倉，將這些高昂的帳面價差直接落袋為安，進而轉化成每季1元的「告別禮物」分發給投資人，屬於成功的換股套利成果。

金融股權重逾五成定江山！楚狂人提醒：換股套利非配息常態

在換股後的最新持股中，廣達、凱基金、統一證、和碩、瑞昱與聯詠等被納入。

前五大持股中金融股就包辦四席，包含富邦金14.45%、國泰金13.58%、中信金11.3%與台新新光金6.61%，整體金融股權重跨越五成，並搭配排名第三、具備AI伺服器成長性的廣達11.66%。

楚狂人表示，這批新持股在上半年橫盤整理後，6月起由弱轉強，台新新光金今年波段大漲59.07%、國泰金也上漲52.37%，顯示經理人並非在高點接盤。

不過，他也對盲目衝進場的投資人喊話，強調這次的1元配息是特定的換股套利成果，「絕對不會是常態」，投資人應認清「持股績效才是因，殖利率只是果」，保持理智才能穩健獲利。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：台股震盪資金換檔 00919為何重押金融＋廣達

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 配息

延伸閱讀

「台積電正二」沒了！台灣證交所拒推個股槓桿型ETF 網酸：什麼都不開放超保守

美股激勵台股早盤大漲逾1400點 重回4萬6大關

中纖股價飆四根漲停 再公告處分台中銀股票

「台積電正二」沒了！台灣證交所拒推個股槓桿型ETF 網酸：什麼都不開放超保守

相關新聞

87歲阿公曬0050對帳單獲利翻倍！還開示孫女：別害怕、繼續買！然後快睡覺

87歲阿公投資0050獲利翻倍，建議孫女「別害怕、繼續買，然後快睡覺」。他強調長期投資的重要性，無需因短期波動而焦慮。0050績效優異，吸引大量資金進場，成為投資人信心所在。

00919配息爆衝！高點清倉聯電 楚狂人「別看高息就ALL IN」：1元是翻倍飆股的告別禮

台股高股息ETF再掀狂潮，人氣指標群益台灣精選高息（00919）近期宣布每季配息直接衝上1元大關，再度刷新歷史紀錄。 回顧過去三季，00919配息金額從0.54元、0.78元一路跳級暴增，漲幅接近一倍。 然而，知名財經YouTuber楚狂人日前在影片中示警，光看表面數字很容易被騙，投資人必須深入研究股息的「含金量」，摸清高額配息背後的真實核心來源。

00888親民價卡位AI與金融股…市值型ETF隱藏黑馬！ 夏綠蒂：今年報酬飆破84％

00888 ETF以高達18%的年化殖利率引起市場關注，因其配息主要來自免稅的資本利得。該基金的四季配息機制和成長潛力使其成為投資者的熱門選擇，尤其在AI成長趨勢下表現亮眼。

00403A、00985A、00991A第二季績效冠軍出爐！詹璇依：這檔經理人被封「產業獵人」操作快狠準

主動復華未來50（00991A）在震盪的第二季中表現亮眼，成為主動式ETF績效冠軍。詹璇依指出，00991A經理人呂宏宇的操作精准，獲封為「產業獵人」。另外，主動統一升級50（00403A）與主動野村台灣50（00985A）也同樣展現穩健表現。

科技股再平衡結束迎多頭！009819博通權重逾25% 法人看好短期雜音淡化現布局契機

博通股價近期因市場疑慮回檔，但基本面仍強勁。專家分析，隨訂單疑慮釐清及AI需求上升，博通有望重啟上行趨勢，成為第三季重要指標股。中信數據及電力(009819)將博通列為核心持股，權重逾25%。

今年最賺錢的台股 ETF 00685L將1分為24 6月30日分割前最後交易日

台股29日反彈大漲，連帶也讓台股ETF績效回神。統計92檔台股ETF共有52檔今年來績效勝過大盤的55.37%，進一步觀察，今年最賺錢的台股ETF不是主動式是正二，群益臺灣加權正2（00685L）今年上漲123.18%漲幅居92檔之冠表現最佳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。