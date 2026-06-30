科技股再平衡結束迎多頭！009819博通權重逾25% 法人看好短期雜音淡化現布局契機

近期美股科技巨頭股價漲多回檔，但基本面其實依舊強勁。法人指出，隨主動基金第二季底部位再平衡結束，市場干擾因素逐步淡化，第三季科技股有望重啟多頭格局。其中，網通與客製晶片龍頭博通（Broadcom）雖受掉單傳言影響，近期股價走弱，但從訂單與產業地位觀察，基本面並未轉弱，反而浮現中長線布局契機，建議投資人可透過含「博」量高的海外股票ETF提前卡位。

中信數據及電力（009819）經理人陳雯卿表示，市場先前傳出博通恐遭Google削減訂單，同時遭聯發科（2454）搶食訂單，打破其獨供地位，導致股價承壓，但最近已機構澄清相關疑慮。根據摩根大通調查指出，Google自第7代至第11代TPU皆與博通維持密切合作，並未出現訂單取消情形。

進一步觀察產品進展，博通主導的v8推理晶片已於2025年中完成認證，並將於近期進入量產；同時，v9晶片開發亦已在2025年下半年進入實體線路佈局驗證階段，且未出現延誤訊號。反觀Google自研晶片進度則存在變數，例如v8訓練晶片仍在優化設計，且進度落後博通至少一年，顯示博通在關鍵製程與設計能力上仍具明顯領先優勢。

陳雯卿指出，現階段市場擔憂多屬短期雜音，從長約與技術路徑來看，博通仍是Google AI晶片生態系的核心供應商。而除了Google之外，博通的客戶版圖正快速擴張。隨AI模型發展邁向客製化，全球主要AI開發商皆傾向與具備高規格晶片設計能力的廠商合作，使博通成為主要受惠者之一。

陳雯卿說，目前包括Google Gemini、Anthropic Claude、OpenAI ChatGPT以及Meta AI等主流模型平台，背後均仰賴博通提供客製化晶片設計支援，這代表博通已從單一客戶供應鏈角色，進一步升級為AI算力基礎建設的「關鍵樞紐」，其競爭優勢來自於高階客製晶片（ASIC）能力與長期客戶關係。在AI算力需求持續爆發的環境下，具備設計、製造整合能力的公司將掌握最大價值，博通正是其中的代表。

中國信託投信指出，隨市場對訂單疑慮釐清，加上AI需求持續上修，博通股價有望逐步止跌回穩，甚至重啟上行趨勢。009819將博通列為核心持股，權重逾25%，為第一大持股。此外，009819聚焦AI基礎建設四大主軸，包括晶片、傳輸、算力與電力供應，涵蓋從算力生成到能源支撐的完整鏈條，掌握AI產業長期成長紅利。

整體而言，陳雯卿認為，短期市場受資金調整與消息面影響，導致股價波動，但不改AI產業長期向上趨勢。隨第二季底再平衡告一段落，以及企業基本面持續兌現，市場焦點將重新回歸成長動能。博通憑藉穩固訂單、技術領先及客戶擴張優勢，有望成為第三季反彈的重要指標股之一。在AI基礎建設長線趨勢帶動下，相關受惠標的與主題型ETF如009819，亦可望同步迎來資金回流與評價修復行情，建議投資人可提前布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。