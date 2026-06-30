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半導體黑馬 ETF 00913基金規模、受益人數創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
聚焦台股半導體商品受益人數。(資料來源：臺灣集保結算所；兆豐投信整理)
聚焦台股半導體商品受益人數。(資料來源：臺灣集保結算所；兆豐投信整理)

全球AI熱潮與高速運算需求持續熱絡，台灣半導體產能成為全球科技業的制高點。在這波科技巨浪中，精準鎖定台灣半導體最核心供應鏈的兆豐台灣晶圓製造ETF（00913）成為市場關注熱點。根據臺灣證券交易所與臺灣集保結算所最新數據統計，兆豐台灣晶圓製造ETF基金規模創下成立後新高。今年以來受益人數更迎來237%的爆發式增長、強勢來到8,972人次，規模與人氣雙雙刷新基金成立後新高，傲視今年台股半導體主題型ETF。

兆豐投信表示，00913三大亮點齊發，催動小資、存股族積極配置

選股邏輯精準，成分股體質強悍：兆豐台灣晶圓製造ETF從眾多半導體ETF中受投資人青睞，關鍵在於「純晶圓製造」的精準定位。成分股高純度集中於台灣本土晶圓代工、矽晶圓與先進封測巨頭，例如，台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）、日月光投控（3711）等，比起廣泛投資的大盤型ETF，它更能有效率轉換AI浪潮帶來的企業獲利爆發力。

人氣大爆發，受益人數翻倍大增237%：優異的長期表現引起市場高度關注，帶動大量小資族與定期定額投資人積極進場，參與熱度持續升溫，受益人數從去年底2,666人，短時間內快速攀升、持續湧入已近9,000人，顯示投資大眾對於兆豐台灣晶圓製造ETF的高度認同。

透過公司治理篩選，兼顧續航力：00913選股機制結合公司治理評鑑、市值規模與財務指標，嚴選出最具抗震力與續航力的30檔護國神山群，完美兼顧成分股的財務健康度與企業永續經營能力。

兆豐台灣晶圓製造ETF經理人吳朋鴻表示，隨著AI PC與AI手機等終端應用成為市場核心亮點，加上高階製程訂單能見度依舊明朗，台灣半導體產業的護城河地位在短期內難以動搖。兆豐投信建議，看好AI產業長期發展且希望分散單一個股波動風險的投資人，除了單筆配置外，亦可把握該基金目前規模與流動性顯著提升的絕佳時機，透過定期定額或逢低分批布局。以低門檻一次打包台灣晶圓製造巨頭，精準掌握科技產業最具成長潛力的核心優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 聯發科

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