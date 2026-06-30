00888親民價卡位AI與金融股…市值型ETF隱藏黑馬！ 夏綠蒂：今年報酬飆破84％

＊原文發文時間為6月17日

永豐台灣ESG（00888） ETF界的全能型進攻Player

世界盃開打，如果要選ETF界的最強先發陣容，00888應該會榜上有名。

梅西在球場上創造的價值，遠超過任何數字能衡量的...冠軍、金球獎、無數場逆轉。

00888也有點這種感覺，30元的價格看起來平實，但它能帶來的報酬率，不輸那些價格高出它好幾倍的選擇。

00888：7月配息值得期待

00888的4月配息1.05元創新高，年化殖利率達18%，而且7天就完成填息。

因AI爆發成長，7月的配息同樣很值得期待，雙位數的年化的配息率有機會延續。

對於喜歡現金流的投資人，可以考慮納入口袋名單。

那00888特別在哪裡？

00888是少數市值型ETF裡同時有季配息的，一年配四次，每年1、4、7、10月除息。

但更值得注意的是配息的來源。

這次配息組成：已實現資本利得佔85.05%，股利所得佔14.95%。

這代表什麼？股利所得要計入個人綜合所得稅，高所得者還要另外繳補充保費。但資本利得不用，配多少幾乎就是實拿多少。

很多高息ETF的配息大多來自股利，00888這個結構完全不同，這個差異在報稅季會真正有感。

影子前鋒：00888配息成長

0888的配息不是一成不變的，它在成長。

以前每季大概配0.2元，2025年後來慢慢升到0.5元以上，今年4月配息1.05元，直接創新高，7天內完成填息。

7月的配息同樣值得期待會很不錯。

2026年累計配息已經達到1.56元，去年全年才1.16元，還沒過完今年就已經超越去年全年。

配息會成長，背後代表的是公司獲利在成長、淨值在成長，這才是更值得關注的地方。

進攻型中場：AI供應鏈核心持股

截至6/15，00888成分股中聯電佔比20.92%，是持有聯電比例最高的ETF。

前十大成分股：台積電、聯電、日月光投控、台達電、南亞科、臻鼎-KY、國泰金、元太、華碩、中信金。

元太、南亞科今年股價也爆發成長，這些成分股的亮眼表現，直接推升了00888淨值頻創新高。

左右側邊鋒：金融股防禦

前十大成分股裡還有國泰金、中信金，在市場波動的時候提供防禦性，不是只有科技股往前衝，攻守也顧到了。

近期報酬率亮眼

根據CMoney 2026.06.15報酬率排名，00888近一週7.47%、近一月14.99%，年初至今84.15%。

挾帶高持股比重的聯電(2303)，以及近期表現也亮眼的南亞科等，使得00888跑贏證交所定期定額熱門ETF如0050、0052、009816、00981A等。

00888是指數型ETF，照規則篩選、依市值排序，管理費也低。在這波AI行情帶動下，選股邏輯有效反映在報酬率上。

股價親民，更容易持續執行定期定額與逢低加碼

0050現在約百元，買一張約十萬，很多人看到這個數字就猶豫了。

00888目前約30元，跟0050持有類似的市值型邏輯，但價格只要三分之一。

股價低的真正優點不是比較便宜，而是心理門檻更低，更容易持續執行定期定額。

投資最難的不是選到好標的，而是在市場大跌的時候還能繼續買下去。

00888目前股價約30元，讓這件事變得更容易做到。

就像梅西創造的價值永遠高於他的身價，00888能帶來的報酬，也遠超過這30元的價格。

總結：00888特點

季配息，配息持續成長 配息85%來自資本利得，免稅務困擾（2026/4配息） 股價約30元，心理門檻低，容易持續定期定額

如果你也在找一檔攻守兼備：稅務友善、配息成長、又能跟上AI行情的市值型ETF，00888值得認真研究看看。

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