00403A、00985A、00991A第二季績效冠軍出爐！詹璇依：這檔經理人被封「產業獵人」操作快狠準

財經主持人詹璇依表示，第二季即將結束，雖然第二季台股震盪仍然非常大，不過，目前看下來，主動式ETF績效第一名，在第二季是主動復華未來50（00991A）。

她表示，其實00991A、主動統一升級50（00403A）以及主動野村台灣50（00985A），三者的核心邏輯其實是一樣的，就是所謂「升級版台灣50指數」以及「升級版市值型ETF」的概念。

她指出，00991A與00985A基本上都是從市值排名靠前的公司中，挑選更有機會列入前50大的個股納入投資；而00403A的選股池則擴大到前200大企業。

至於差異部分，她表示，00991A被她稱為「產業獵人」，因為經理人呂宏宇的操作「快、狠、準」，因此績效表現不錯。她提到，即使單一持股上限可達30%，經理人也不一定會買滿，而是會尋找更多有機會的標的。

另外，她表示，00985A目前觀察下來風險控管做得不錯，屬於波動相對較低、但仍兼顧效率的產品，因此較偏穩健型，適合過去投資被動市值型ETF、現在想轉向主動市值型ETF的投資人。

至於00403A，她表示，由於頂著統一品牌，一上市規模成長速度快，同時進場時間相對接近高點，因此後續績效仍有待觀察。

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