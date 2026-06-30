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00403A、00985A、00991A第二季績效冠軍出爐！詹璇依：這檔經理人被封「產業獵人」操作快狠準

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
詹璇依指出00991A奪得第二季主動式ETF績效第一，並解析其與00985A、00403A雖同屬升級版市值型，但各具快狠準、穩健控管及規模成長迅速等特性。圖／聯合報系資料照片
詹璇依指出00991A奪得第二季主動式ETF績效第一，並解析其與00985A、00403A雖同屬升級版市值型，但各具快狠準、穩健控管及規模成長迅速等特性。圖／聯合報系資料照片

財經主持人詹璇依表示，第二季即將結束，雖然第二季台股震盪仍然非常大，不過，目前看下來，主動式ETF績效第一名，在第二季是主動復華未來50（00991A）。

她表示，其實00991A、主動統一升級50（00403A）以及主動野村台灣50（00985A），三者的核心邏輯其實是一樣的，就是所謂「升級版台灣50指數」以及「升級版市值型ETF」的概念。

她指出，00991A與00985A基本上都是從市值排名靠前的公司中，挑選更有機會列入前50大的個股納入投資；而00403A的選股池則擴大到前200大企業。

至於差異部分，她表示，00991A被她稱為「產業獵人」，因為經理人呂宏宇的操作「快、狠、準」，因此績效表現不錯。她提到，即使單一持股上限可達30%，經理人也不一定會買滿，而是會尋找更多有機會的標的。

另外，她表示，00985A目前觀察下來風險控管做得不錯，屬於波動相對較低、但仍兼顧效率的產品，因此較偏穩健型，適合過去投資被動市值型ETF、現在想轉向主動市值型ETF的投資人。

至於00403A，她表示，由於頂著統一品牌，一上市規模成長速度快，同時進場時間相對接近高點，因此後續績效仍有待觀察。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00403A主動統一升級50 00985A野村臺灣增強50 00991A主動復華未來50 ETF 市值型

詹璇依 基金小姐姐

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