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群益00685L 將1分為24 6月30日為分割前最後交易日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股ETF今年以來漲幅前十名。(資料來源：CMoney)
台股ETF今年以來漲幅前十名。(資料來源：CMoney)

92檔台股ETF中共有52檔 2026年來績效勝過大盤的55.37%，群益臺灣加權正2（00685L）今年上漲123.18%漲幅居92檔之冠表現最佳。其他前十名包括群益半導體收益（00927）、野村臺灣新科技50（00935）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、台新臺灣IC設計（00947）、富邦台灣半導體（00892）、富邦臺灣加權正2（00675L）、國泰臺灣加權正2（00663L）、元大台灣50正2（00631L）、永豐台灣ESG（00888）。

據了解，臺灣證券交易所已同意群益臺灣加權正2ETF 1拆分為24分割；由於00685L發行價10元，是市場上台股正2ETF中最低。若以6月29日收盤價288.35元估算，投資人有可能分割後以12,000元入手；00685L預計在6月30日為分割前最後交易日、7月1日至6日停止申贖與交易、7月3日至6日停止過戶、7月7日恢復申贖、交易、借券、過戶。

群益臺灣加權正2ETF經理人洪祥益表示，台股正2 ETF 的長期累積報酬率往往會遠大於原型指數的兩倍，因為台股正2 ETF具備「每日重新平衡」的機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨日的獲利滾入今日的本金。目前KD指數位於高檔，加權指數漲多震盪為正常的股價表現。指數自從2025年5月上漲以來皆沿著月線上漲，短期先看指數在月線的支撐力道。不過，長期來看，各大業者相繼推出不同的大語言模型，讓AI變現的方式開始具體化，加上CSP業者持續加重在基礎建設的投資，顯示AI的熱潮尚未消退，台股後市表現仍可期。

群益半導體收益ETF經理人謝明志指出，AI發展正由訓練階段逐步邁向應用落地，帶動相關需求由GPU持續向周邊擴散，也讓AI題材多點開花，從製造、封裝、散熱、光電元件、網通設備到高階電路板等領域，相關族群營運表現持續加溫，也為台股成長增添底氣。後續來看，台廠AI供應鏈訂單能見度已延伸至2027年，突顯AI商機成長趨勢不減，因此，投資首要焦點還是應放在AI相關科技產業及其供應鏈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 富邦 兆豐

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