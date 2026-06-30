6月全球股市行情動盪 六檔 ETF 逆襲漲逾10%

6月全球股市行情動盪，統計至昨（29）日，加權指數6月以來小漲0.6%，台股ETF則平均漲0.5%，但當中有六檔台股ETF逆襲繳出二位數報酬率，以高含金量、高股息等雙高ETF為主，在台股動盪行情中撐起一片天。

根據CMoney統計至昨日，單月績效繳出一成以上成績單的台股ETF依序為元大MSCI金融（0055）19.1%、國泰股利精選30的14.8%、復華富時高息低波13.7%、凱基優選高股息30的12%、大華優利高填息30的11.9%、凱基優選30的10.4%。

AI族群近期陷入漲多後的整理走勢，然隨即將迎接除權息旺季，相關受惠股接棒而起，帶動高含金量、高股息ETF在6月大放異彩；槓桿型、主動式、被動式一般市場指數、被動式主題型ETF等暫時休兵。

元大MSCI金融研究團隊表示，金融股後市仍有三大長線利多可期，第一，受惠資本市場熱絡，台灣金融三業基本面強勁，獲利有望維持高檔水準；第二，今年金融業現金股息總額創下台灣金融史新高，高殖利率題材可望進一步催化除息行情；第三，台股交投熱絡不僅有助挹注證券型金控收入，在資金輪動與基本面支撐下，金融股後市依然看俏。

至於科技股方面，中信關鍵半導體經理人張圭慧指出，在股市評價偏高之際，短線易受消息面影響而出現波動；不過，台灣位居AI供應鏈重鎮，整體產業需求仍維持正向發展，AI應用亦呈現百花齊放態勢，預期將持續支撐台股中長期行情，建議投資人可採分批、逢低布局台灣半導體ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。