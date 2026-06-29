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陸股 ETF 中長線有看頭

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

陸股ETF受惠AI、半導體與中國科技股行情升溫，近年績效明顯轉強，科技題材表現尤為突出，多檔產品報酬率衝破六成，甚至更逼近三倍漲幅。法人認為，在AI基礎建設、算力需求與政策支持帶動下，陸股科技族群中長線成長動能仍具想像空間。

陸股ETF近一年績效表現以科技題材最為強勢，受惠AI、半導體與中國科技股漲勢帶動，復華中國5G近一年大漲292.8%，今年來與近三個月也分別上漲79.2%、67.3%；永豐中國科技50大近一年上漲166%，今年來與近三個月分別達64.8%、62.4%，績效表現相當亮眼。

另外，富邦深100近年漲71.6%，今年來與近三個月分別上漲18.9%、15.7%；富邦中証500近年漲68.5%，今年來與近三個月分別為19.8%、12.1%；群益深証中小近一年上漲66.8%，今年來與近三個月分別達16.6%、12.5%；其餘還有，復華滬深、群益深証中小+R、元大寶滬深、元大滬深300正2、元大MSCI A股等，近年來皆達40%以上，指數表現同樣不俗。

復華中國5G（00877）經理人吳允翔表示，由於需求熱絡，目前實體AI基礎建設跟不上算力需求增長速度，預期中國A股企業在AI時代下具優勢的產業包括光通訊、印刷電路板、半導體設備、AI晶片等，以及可出海的電力設備類股，預期隨資料中心規格升級，持續看好相關受惠供應鏈表現機會。

富邦深100 ETF（00639）經理人林旻致表示，隨著7月進入上市公司半年報預告密集披露期，市場投資主軸將由題材驅動逐步回歸基本面驗證，資金預期將聚焦於具備真實訂單支撐、獲利高成長及產業景氣延續的科技龍頭企業。

林旻致分析，在AI資本支出持續擴張與新型基礎建設同步推進下，算力、通訊及電力等底層基礎設施需求持續升溫，科技產業中長期成長趨勢仍未改變。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

陸股 題材 科技股

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