台股 ETF 受益人創高 主動式、正2、科技型人氣旺

根據集保戶股權分散最新統計顯示，台股ETF受益人數上周新增271,669人，總人數達17,306,703人創新高，今年來增加5,133,213人。整體以主動式、正2及科技型台股ETF人氣相對旺。單檔表現則有30檔台股ETF受益人數創高。

受益人數創新高且今年以來增加4萬人以上共11檔，包括群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2、野村臺灣新科技50、群益半導體收益、主動復華未來50、主動國泰動能高息、主動凱基台灣、主動富邦台灣龍耀、元大台灣50、凱基台灣TOP50及元大高股息；若以今年來績效來看，群益臺灣加權正2漲幅123.18%居冠。

ETF理財達人表示，據了解，臺灣證券交易所已同意群益臺灣加權正2進行1拆24分割申請，6月30日為分割前最後交易日，由於00685L發行價10元，是市場上台股正2的ETF中最低，可能成為市場上最能讓小資入手的台股正2 ETF，因而紛紛卡位，使其受益人創下新高。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，從最上游的算力基建以至終端的軟體服務，以及個人硬體需求皆處高度成長狀態，台股雖處高檔震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險，後市AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，投資人可續抱台股科技高息ETF。

凱基台灣TOP 50 ETF研究團隊表示，觀察基本面，AI 產業動能並未出現改變，主計總處於5月底將2026年 GDP年增率預估上修至9.64%，4月出口與外銷訂單分別年增39.0% 與48.1%，顯示台廠受惠於AI供應鏈需求強勁，後市仍有成長空間。隨著市場定調代理式AI正式落地，預計AI產業仍是今年股市的主軸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。