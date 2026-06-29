海外ETF商品 美國人氣旺

第2季以來金融市場雖受美伊衝突、聯準會政策動向變化干擾，依舊不改投資熱情，多國股市數度刷新歷史新高，也帶動海外股票ETF投資熱度。根據集保中心最新公布的海外股票ETF受益人統計，已達248萬人，連續第11周寫下新高，其中並以美國股票ETF受益人數達121.2萬人，人氣最旺。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，近期美股雖受聯準會政策前景未明、市場對通膨與利率路徑重新訂價，以及部分投資者進行獲利調節等影響下波動加劇。整體來看，美國經濟基本面仍具韌性，製造業保持擴張，企業獲利動能也穩健，加上AI驅動的企業資本支出和獲利增長趨勢未變，中長期多頭格局仍具支撐。

在投資布局上，現階段可持續關注基本面穩健、AI長期成長趨勢佳的半導體設備、儲存與晶片族群，並留意第2季財報前的業績與訂單展望，以掌握成長股評價提升的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。