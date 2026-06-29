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全球股票型 ETF 資金青睞 美、日、亞洲近一周吸金462億美元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
過去一周整體股票型ETF獲資金淨流入462.2億美元，為連續第13周淨流入，主要為美國市場獲249.7億美元淨流入，亞洲與日本市場也分別獲76.6億與5.2億美元淨流入，但中國、歐洲與拉美市場分別遭127.6億、9.4億與2.3億美元淨流出。 路透
過去一周整體股票型ETF獲資金淨流入462.2億美元，為連續第13周淨流入，主要為美國市場獲249.7億美元淨流入，亞洲與日本市場也分別獲76.6億與5.2億美元淨流入，但中國、歐洲與拉美市場分別遭127.6億、9.4億與2.3億美元淨流出。 路透

中東緊張情勢趨緩推動國際油價下跌，加以蘋果示警調漲產品價格、OpenAI IPO恐遞延至2027年，引發半導體科技類股賣壓。過去一周整體股票型ETF獲資金淨流入462.2億美元，為連續第13周淨流入，主要為美國市場獲249.7億美元淨流入，亞洲與日本市場也分別獲76.6億與5.2億美元淨流入，但中國、歐洲與拉美市場分別遭127.6億、9.4億與2.3億美元淨流出。

富蘭克林證券投顧指出，2026年上半年AI牛市推動美台日韓多地股市上半年屢屢刷新歷史高位，全球股市總市值更較2025年底增加約7兆美元。整體而言，在美國穩健增長與獲利基本面仍有利支撐風險性資產上行格局，但隨下半年起美國期中選舉將至、英國迎接新任首相、聯準會相對偏鷹政策等變數下，上半年累積漲幅已高的股市震盪難免，預期資金將轉進至低基期的資產，多元配置策略有望掌握輪動機會並降低重押單一族群的風險。

富蘭克林證券投顧建議，核心部位首選美國及新興市場平衡型基金，兼具股市成長及債息收益機會，債券建議側重美國非投資級債及新興市場當地貨幣債券型基金，股票看好科技、生技、公用事業、美國小型股及日本股票型基金，建議已進場者可續抱參與，空手者可趁震盪分批布局或大額定期定額策略，並依個人風險屬性酌量配置黃金貴金屬或天然資源產業型基金。

主動群益美國增長ETF（00997A）經理人吳承恕指出，回顧過去幾次牛市終結情景，大致可分為經濟衰退、通膨上升、缺乏基本面支撐等成因，與目前美國企業獲利偏強、股市上漲具獲利面支撐情景明顯不同。尤其今年第1季美股企業盈餘成長率年增28.6%，是2021年第4季以來最高紀錄，顯示基本面強勁，因此，每次回檔都是卡位中長線成長的良機，可優先布局基本面穩健、AI長期成長趨勢佳的半導體設備、儲存與晶片族群。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，儘管宏觀經濟情勢仍不明朗，但IT投資仍具有韌性，AI基礎設施與提升生產力的AI應用仍是企業優先考慮的領域。由於AI資本支出最大的企業擁有強勁現金流，財務槓桿仍處於相當可控的水準。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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