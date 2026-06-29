台股ETF群益00685L 將1分為24 分割前最後交易日是這天

台股29日反彈大漲，連帶也讓台股ETF績效回神。統計92檔台股ETF共有52檔今年來績效勝過大盤的55.3%，其中以群益臺灣加權正2（00685L）今年上漲123.1%漲幅居冠。其他居前十者還包括群益半導體收益、野村臺灣新科技50、兆豐台灣晶圓製造、台新臺灣IC設計、富邦台灣半導體、富邦臺灣加權正2、國泰臺灣加權正2、元大台灣50正2、永豐台灣ESG，整體來看科技型有五檔上榜最多，其次是正二。

據了解，證交所已同意群益臺灣加權正2將1拆分為24，由於00685L發行價10元，是市場上台股正二ETF中最低的，因此分割後將可能成為市場上最能小資入手的台股正二ETF。00685L預計在6月30日為分割前最後交易日、7月1日至6日停止申贖與交易、7月3日至6日停止過戶、7月7日恢復申贖、交易、借券、過戶。

群益臺灣加權正2 ETF經理人洪祥益表示，台股正2 ETF 的長期累積報酬率往往會遠大於原型指數的兩倍，因為台股正2 ETF具備「每日重新平衡」的機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨天的獲利滾入今天的本金。目前KD指數位於高檔，加權指數漲多震盪為正常的股價表現。指數自從2025年5月上漲以來皆沿著月線上漲，短期先看指數在月線的支撐力道。不過，長期來看，各大業者相繼推出不同的大語言模型，讓AI變現的方式開始具體化，加上CSP業者持續加重在基礎建設的投資，顯示AI的熱潮尚未消退，台股後市表現仍可期。

群益半導體收益 ETF經理人謝明志指出，AI發展正由訓練階段逐步邁向應用落地，帶動相關需求由GPU持續向周邊擴散，也讓AI題材多點開花，從製造、封裝、散熱、光電元件、網通設備到高階電路板等領域，相關族群營運表現持續加溫，也為台股成長增添底氣。後續來看，台廠AI供應鏈訂單能見度已延伸至2027年，突顯AI商機成長趨勢不減，因此，投資首要焦點還是應放在AI相關科技產業及其供應鏈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。