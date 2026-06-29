主動式市值型ETF大比拚！詹璇依：00403A、00991A、00985A幫投資人汰弱留強新趨勢

財經主持人詹璇依指出，目前台股最熱門的名詞已從過去的高股息轉向「主動式ETF」，自從主動統一台股增長（00981A）每天成交量衝到第一後，投資人才發現不需死守被動式ETF，透過專業經理人幫忙汰弱留強，績效同樣能讓投資人感到幸福。

她分析，傳統如元大台灣50（0050）或富邦台50（006208）等規模最大的市值型代表，其選股邏輯皆為「誰大我買誰」，但這存在一個致命傷，即「大不代表後來會漲」，許多身處前50大的傳產股或非科技主流權值股，產業趨勢已經過時，被動型ETF卻必須等其市值縮水、掉出前50名才能剔除，這段期間資金相對缺乏效率，等於在幫殭屍股抬轎並拉低報酬率。

而主動式市值型ETF的誕生，正是為了解決過往被動市值型選股的僵固性。

詹璇依進一步盤點台股新推出的三檔主動式市值型ETF，分別為最新推出的主動統一升級50（00403A）、主動復華未來50（00991A）以及主動野村台灣50（00985A）。這三檔ETF具備三個共同重點：

第一是「守備範圍升級」 雖以市值前50大為核心，但均擴大選股池，00985A與00991A擴大至前150大，00403A則擴大至前200大，能提前佈局如奇鋐、川湖、台光電等在進入前50大之前就已在成長的明日之星 第二是「彈性調整」 經理人每日監測並可隨時換股，不需像被動式因追隨指數邏輯而必須等到特定時間點才換股 第三是「可重倉看好龍頭」 單一持股上限皆可達30%，能讓經理人看好的個股握好握滿以充分發揮動能

儘管名詞相近，但詹璇依強調這三檔ETF背後的底層邏輯與差異性各有不同：

00985A走的是「護城河路線」，強調獲利品質與公司的壟斷能力，選股池為前150大，定位較像傳統台灣50指數的微調版，目標是贏過大盤一些些。 00991A的選股池同樣為前150大，但上市至今績效表現優異，其經理人呂宏宇具備精準抓取產業趨勢的眼光，會去挖掘尚未進入前50大、甚至還在上櫃的未來股王（如率先搶進信驊），被詹璇依稱為「產業獵人」，主打以爆發力聞名的未來50。 00403A則因選股池直接擴大至前200大，被詹璇依打趣形容為最貪心，能買到市值未進前150大但業績快要噴發的公司；其經理人張哲偉主打「精煉邏輯」，選股標準是不只大還要很強，並展現高度的彈性。

在配息頻率與內扣費用方面，三者亦有明顯區別...

00985A採年配息，且內扣費用在三者中最低，對於費用率敏感但想參與主動式投資的投資人而言具備最高CP值 00991A採半年配息，目前為止的價差爆發力績效非常好 00403A則採季配息，能符合有季配需求的投資人，且具備最廣的選股池

針對過去主動投資常被質疑內扣費用高於被動投資的問題，詹璇依算了一筆帳：雖然主動式經理費較高，但若被動市值型ETF一年漲15%，而主動式市值型因避開不漲且只會跌的傳產股，使總績效硬生生多了5%或10%，投資人便不會在意那1%的管理費。

她強調，主動式ETF賣的是經理人與團隊認真跑公司、挖掘未來黑馬股的專業判斷價值。

詹璇依利用不同的車款為這三檔主動式ETF進行形象點評。

00985A配息頻率雖無00403A高，但第一年的最低內扣成本是其最大優勢，就像一台「自動駕駛的電動車」，不需加油且一年只需理它一次，省下的每一分保養錢都是紮實的報酬，適合在乎穩定性、想跑贏大盤多一些的投資人。 00991A則像一台「高性能的改裝賽車」，專門在科技賽道甩尾，適合相信復華抓黑馬狠勁、想追求極致價差的投資人。 00403A則像一台「頂配的豪華休旅車」，具備最廣的前200大選股池視野，且是當中唯一的季配息，每三個月的配息能換取最好的尊榮感；她建議若投資人已有同體系的00981A，00403A肯定會是好入手的標配。

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