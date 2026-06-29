0056慘輸00878、00919？年化僅剩7.4% 知美點「夠配28季、底氣足」：7月配息看這及格線

殖利率竟慘輸00878？156萬股民聚焦0056七月配息

台股多頭氣勢如虹，高股息ETF更是全台投資人的財富焦點，不過人氣常勝軍元大高股息（0056）近期卻引發熱烈討論。

財經YouTuber知美日前發布影片指出，標榜追求未來一年最高殖利率的0056，目前年化殖利率經計算僅剩7.4%左右，不僅落後於群益台灣精選高息（00919），甚至連向來主打穩健的00878都大膽超越它，讓全台156萬名受益人高度聚焦即將到來的7月份配息，期盼元大投信能交出超乎預期的成績單。

增幅15.47%三強敬陪末座！大數據揭0056配息底氣仍足

知美分析，受惠於台股一路上攻，高股息ETF因成分股股價創高而累積了極為豐厚的「資本損益平準金」。

今年00878與00919皆連續兩季調高配息，增幅分別高達65%與85.19%；反觀0056今年配息僅調整一次、增幅僅15.47%，在三強中敬陪末座。

不過知美點出，0056的官網淨值組成顯示其配息底氣十足，帳上資金最多還可維持28季配息，絕對有能力大方發放。

達標10%殖利率需要配多少？知美精算及格線與超預期數字

針對7月份的配息預測，知美以市場價格54.05元精算並給出具體指標：若0056欲強勢回歸、追求9%以上的及格殖利率，7月配息必須達到1.217元以上；若要挑戰10%以上的超乎預期表現，則單季配息需喊到1.352元以上。

他認為，0056規模目前已成功衝破7000億元大關，隨著基金規模擴大，投資人未來除了期待配息調高，也可以合理爭取元大投信調降經保費，讓利給長期支持的股民。

萬點高檔空手好焦慮？專家曝克服FOMO情緒之不敗紀律

面對台股大盤處於高檔，不少空手投資人因焦慮而猶豫不決，知美則分享自身心法，坦言世界沒人能精準預測漲跌。

他建議散戶應採取「 閒錢買進、定期定額、長期持有 」的策略，靠時間複利抗衡短期波動。知美精算，若目標是打造每月1萬元的被動收入，現階段持有30張0056即可達成，總投入成本約162萬元；若想挑戰月領3萬元現金流，則需持有90張、成本約486萬元，鼓勵投資人以紀律戰勝FOMO情緒，方能安心入睡。

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