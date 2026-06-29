快訊

台海若明天開戰「美國恐撐不住」專家：最周全戰略也難敵1大軟肋

年輕人沒用過？電話撥「1神秘號碼」秒聽準確時間 內行狂推超實用

太噁心！屁孩惡搞爭鮮「壽司咬一半放回去」竟是員工 官方也怒了

聽新聞
0:00 / 0:00

今年來零股族最愛ETF出爐！00981A包辦今年來漲幅、季漲幅冠軍

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
今年來零股人數成長最多的前五名ETF漲幅排序。資料來源：CMoney 統計至6/26、高瑜君／製表
今年來零股人數成長最多的前五名ETF漲幅排序。資料來源：CMoney 統計至6/26、高瑜君／製表

國發會26日發布5月景氣信號燈，自去年12月以來已連續第六度亮起紅燈，國發會更表示，在AI應用帶動下，下半年有望呈現遍地開花的榮景。基本面為台股帶來強力支撐，吸引投資人持續進場，盤點今年來最受小資零股族喜愛的ETF，元大台灣50（0050）力守人氣王寶座，主動統一台股增長（00981A）以零股人數成長近18萬人，位居第二，是唯一能夠殺進前五名排行榜的主動式ETF。且00981A不論今年來漲幅、季漲幅，通通都是這五檔中的第一名，可說是幫小資族錢包增胖的最大功臣。

根據CMoney統計自年初以來，全體ETF市場中，持有一張以下的零股族，人數增加最多的還是老字號0050，新湧入640,664名零股族。零股族人數成長第二名，則是00981A，年初以來零股人數增加178,662人。第三至第五名則分別是凱基台灣TOP50（009816）、富邦科技（0052）、元大高股息（0056），零股人數增加約6到10萬人。

進一步比較這五檔今年來零股族最愛ETF的績效表現，不論是今年以來，或是近一季以來，績效衝第一的都是00981A，漲幅分別高達約77%、43%。至於其餘四檔，今年以來漲幅都在六成以下，季漲幅則都不到四成。正因為00981A繳出長線亮眼實績，即便近期全球股市震盪導致ETF大軍股價紛紛受壓抑，仍無損零股族的信心，持續搶進00981A。

展望後市，統一投信投研團隊表示，主計處與央行雙雙上修今年GDP成長率預估，出口數據亦持續創下單月新高，顯示在AI商機帶動下，下半年出口表現可期。然而指數短線創高後，仍需留意修正壓力，包含去年第3季接單基期墊高，可能使年增率放緩，以及技術線型乖離與融資餘額偏高等因素，但健康整理有助延續多頭走勢的續航力。預期台股將呈震盪走高格局，建議投資人可透過分批進場或定期定額，布局00981A以掌握台股長期成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

零股 00981A主動統一台股增長 ETF

延伸閱讀

台灣 GDP「坐9望10」 法人建議善用主動台股 ETF 搭上台股有基之彈

成交前十大一半都主動式 ETF 掛牌新兵00407A 日均量58萬張最高

台股 ETF 績效強強滾

台股拉回逾千點 00631L成交金額衝歷史次高

相關新聞

主動式市值型ETF大比拚！詹璇依：00403A、00991A、00985A幫投資人汰弱留強新趨勢

主動式ETF成焦點，詹璇依分析三檔新推出的主動式市值型ETF，00403A、00991A及00985A，透過專業經理人動態調整選股，突破傳統被動式ETF的限制，助投資人汰弱留強，提升績效。

0056慘輸00878、00919？年化僅剩7.4% 知美點「夠配28季、底氣足」：7月配息看這及格線

台股多頭氣勢如虹，高股息ETF更是全台投資人的財富焦點，不過人氣常勝軍元大高股息（0056）近期卻引發熱烈討論。 財經YouTuber知美日前發布影片指出，標榜追求未來一年最高殖利率的0056，目前年化殖利率經計算僅剩7.4%左右，不僅落後於群益台灣精選高息（00919），甚至連向來主打穩健的00878都大膽超越它，讓全台156萬名受益人高度聚焦即將到來的7月份配息，期盼元大投信能交出超乎預期的成績單。

台股單日震盪千點怎麼熬？00406A經理人曝「總報酬」心法：用權利金收入平滑大盤波動

台股近期劇烈震盪，單日漲跌幅度達千點，投資人關注風險控管與資產配置。如中國信託投信所示，掩護性買權策略有助降低回檔幅度，主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷呼籲投資者調整配置，兼顧收益及風險控管。

009826能取代VT嗎？投資人掀論戰 網點關鍵：費用率還是最大考量

投資人對即將上市的貝萊德ETF（009826）是否能取代美股VT展開熱烈討論。雖然009826在便利性上具優勢，但較高的費用率仍是多數網友關注的焦點，可能影響長期投資效益。

投資人瘋搶！兩檔面板股成交量分占前兩名 零股成交前五大有三檔 ETF

台股29日早盤一度大漲949點，雖然隨後漲幅收斂，仍維持在45,000點大關之上，散戶也勇於進場撿便宜。盤中成交量前五大有兩檔ETF，包括元大台灣50正2（00631L）逾21萬張排名第三、主動統一升級50（00403A）逾17萬張排名第五。其他個股包括友達（2409）逾67萬張成交量最大，群創（3481）逾54萬張排名第二，力積電（6770）逾19萬張排名第四。

個股ETF引韓股巨震？ 證交所：台灣不考慮開放

近期韓股劇烈波動，多次引發熔斷，市場將茅頭指向連結三星電子、SK海力士等權值個股的2倍槓桿ETF。台灣證券交易所表示，以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。