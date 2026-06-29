今年來零股族最愛ETF出爐！00981A包辦今年來漲幅、季漲幅冠軍

國發會26日發布5月景氣信號燈，自去年12月以來已連續第六度亮起紅燈，國發會更表示，在AI應用帶動下，下半年有望呈現遍地開花的榮景。基本面為台股帶來強力支撐，吸引投資人持續進場，盤點今年來最受小資零股族喜愛的ETF，元大台灣50（0050）力守人氣王寶座，主動統一台股增長（00981A）以零股人數成長近18萬人，位居第二，是唯一能夠殺進前五名排行榜的主動式ETF。且00981A不論今年來漲幅、季漲幅，通通都是這五檔中的第一名，可說是幫小資族錢包增胖的最大功臣。

根據CMoney統計自年初以來，全體ETF市場中，持有一張以下的零股族，人數增加最多的還是老字號0050，新湧入640,664名零股族。零股族人數成長第二名，則是00981A，年初以來零股人數增加178,662人。第三至第五名則分別是凱基台灣TOP50（009816）、富邦科技（0052）、元大高股息（0056），零股人數增加約6到10萬人。

進一步比較這五檔今年來零股族最愛ETF的績效表現，不論是今年以來，或是近一季以來，績效衝第一的都是00981A，漲幅分別高達約77%、43%。至於其餘四檔，今年以來漲幅都在六成以下，季漲幅則都不到四成。正因為00981A繳出長線亮眼實績，即便近期全球股市震盪導致ETF大軍股價紛紛受壓抑，仍無損零股族的信心，持續搶進00981A。

展望後市，統一投信投研團隊表示，主計處與央行雙雙上修今年GDP成長率預估，出口數據亦持續創下單月新高，顯示在AI商機帶動下，下半年出口表現可期。然而指數短線創高後，仍需留意修正壓力，包含去年第3季接單基期墊高，可能使年增率放緩，以及技術線型乖離與融資餘額偏高等因素，但健康整理有助延續多頭走勢的續航力。預期台股將呈震盪走高格局，建議投資人可透過分批進場或定期定額，布局00981A以掌握台股長期成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。