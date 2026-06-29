外資上調台記憶體廠評價 這類ETF布局再受關注

美股主要指數上周五表現平淡，均小幅下跌；亞股29日盤中表現，僅台股上漲，日本、韓國股市則普遍走弱。法人表示，美光財報優於預期，加上外資陸續上調台灣記憶體廠評價，點燃市場對記憶體族群的期待，研判整體景氣復甦循環有望延續並走得更為長遠。

綜觀目前在台灣掛牌的六檔半導體ETF，包括台新臺灣IC設計（00947）、新光臺灣半導體30（00904）、中信關鍵半導體（00891）及兆豐台灣晶圓製造（00913），其成分股中皆納入記憶體廠於前十大持股，具備直接受惠記憶體未來需求成長的潛力。

不過，由於記憶體產業屬於高度景氣循環族群，股價波動亦相對較大。投資專家建議，儘管ETF已透過分散持股降低個股風險，但若前十大持股中記憶體權重偏高，在當前市場波動加劇之際，整體風險仍可能放大；因此建議可布局涵蓋半導體各次產業的ETF，以提升配置穩定度。

中國信託投信表示，在AI、高效能運算及雲端等新興應用需求持續強勁帶動下，全球客戶拉貨動能延續，台灣外銷訂單已連續16個月維持正成長。隨著各國加速布局AI基礎建設，對台灣相關供應鏈的需求仍將維持高檔，可望持續支撐後續外銷訂單的成長動能。

中信關鍵半導體經理人張圭慧指出，台灣位居AI供應鏈重鎮，帶動台股近年表現亮眼，尤以今年以來漲幅相對優於其他主要市場。不過，在股市評價偏高之際，短線仍易受到消息面影響而出現波動。然而，整體產業需求仍維持正向發展，AI應用亦呈現百花齊放態勢，預期將持續支撐台股中長期行情，建議投資人可採分批、逢低布局台灣半導體ETF的策略，以掌握後市機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。