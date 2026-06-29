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投資人瘋搶！兩檔面板股成交量分占前兩名 零股成交前五大有三檔ETF
台股29日早盤一度大漲949點，雖然隨後漲幅收斂，仍維持在45,000點大關之上，散戶也勇於進場撿便宜。盤中成交量前五大有兩檔ETF，包括元大台灣50正2（00631L）逾21萬張排名第三、主動統一升級50（00403A）逾17萬張排名第五。其他個股包括友達（2409）逾67萬張成交量最大，群創（3481）逾54萬張排名第二，力積電（6770）逾19萬張排名第四。
至於盤中零股成交量前五大，也有三檔是ETF，包括元大台灣50（0050）464萬、主動統一台股增長（00981A）有230萬，群創209萬、群益台灣精選高息（00919）有184萬，以及鴻海（2317）有182萬。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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