台股單日震盪千點怎麼熬？00406A經理人曝「總報酬」心法：用權利金收入平滑大盤波動

台股近期走勢震盪劇烈，端午節後一度再創新高，隨後快速回檔，單日漲跌動輒出現千點幅度。在波動顯著放大的市場環境下，如何兼顧風險控管與資產配置，成為投資人關注焦點。法人認為，結合權利金收益機制的投資策略，可望成為投資人降低投組波動的解方之一。

今年以來台股受惠AI與科技題材帶動，資金動能充沛，但在指數屢創高點之際，漲多後回檔壓力亦同步升高，市場呈現明顯「急漲急跌」特性。中國信託投信指出，根據彭博統計，2021年至2025年間，台股年度最大回撤幅度多次超過兩成，甚至接近三成，顯示即使在長期多頭格局中，短線波動風險仍不可忽視。

在此背景下，具備收益來源的投資策略逐漸受到市場關注。其中，掩護性買權（Covered Call）透過持有標的資產並同時賣出買權，收取權利金作為收入來源。根據彭博回測，若在台股配置中納入掩護性買權策略，整體回檔幅度相較單純持有現股有所降低，例如2022年最大跌幅由約-29%收斂至約-23%，顯示權利金在市場修正期間具備一定緩衝功能。

而當市場波動提高時，選擇權權利金通常也隨之上升，有助於提升策略收益來源，並在資產價格下跌時提供部分防護。目前台股中，已有三檔訴求掩護性買權策略的主動式ETF，包含主動摩根台灣鑫收（00401A）、主動聯博動能50（00404A），以及主動中信台灣收益（00406A）。

主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，受惠於AI、高效能運算（HPC）與雲端應用需求持續擴張，全球企業積極投入資本支出，各國加速建置AI基礎設施，使台灣供應鏈外銷接單維持穩健成長趨勢。在科技產業帶動下，外銷訂單維持正成長，反映產業景氣仍具一定韌性。

張書廷分析，在高波動成為常態的環境下，投資策略正逐步由單純追求價差收益，轉向兼顧資本利得與現金流的「總報酬」模式。具備權利金收入來源的策略，在市場震盪期間可望平滑淨值波動，同時維持一定收益來源，有助投資人提升持有穩定度。

展望後市，張書廷認為，在基本面維持支撐與資金面仍具變數的情況下，台股短線可能延續震盪整理格局。建議投資人宜依自身風險承受度調整配置，並可關注兼具收益與風險控管特性的策略，以因應市場環境變化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。