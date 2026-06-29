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比特幣5.9萬美元保衛戰 短線恐由ETF資金流向左右走勢

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
現貨比特幣ETF持續出現資金流出。圖／AI生成
現貨比特幣ETF持續出現資金流出。圖／AI生成

比特幣近期走勢持續承壓。市場分析指出，過去24小時比特幣下跌1.74%，約59,140美元，表現低於整體加密貨幣市場，主要受到現貨比特幣ETF持續出現資金流出，以及市場對大型企業持幣者信心轉弱影響，帶動機構賣壓升溫。

市場分析認為，此波跌勢主要來自兩大因素，一是現貨ETF持續遭投資人贖回，反映機構資金撤出市場；二是市場對大型企業持有比特幣部位的信心下滑，進一步衝擊投資人情緒，擴大賣壓。

此外，總體經濟不確定性及市場槓桿部位遭清算，也進一步放大比特幣跌幅。目前比特幣與標普500指數及黃金價格仍維持高度相關，顯示市場走勢持續受到總體經濟因素主導，風險性資產同步承受壓力。

展望後市，專家分析認為，若比特幣能守穩5.9萬至6萬美元支撐，短線有機會維持震盪整理；若跌破該關卡，價格恐進一步回測5.6萬至5.8萬美元區間。後續市場將持續關注現貨ETF每日資金流向，作為觀察比特幣短期走勢的重要指標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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