專業與公益雙迎捷報 大華銀投信旗下ETF規模創高峰

大華銀投信近年在專業投資與責任金融領域持續深耕，旗下核心 ETF 資產管理規模近期突破歷史新高，創下全新里程碑。在公司治理與責任投資表現上，不僅榮獲臺灣證券交易所評選為機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單，也拿下亞洲資產管理雜誌所頒發台灣最佳股息 ETF（Best Dividend ETF）大獎，充分展現大華銀投信國際外商投資團隊的專業實力與長期承諾。

除了在投資專業上屢獲肯定，大華銀投信亦持續以實際行動回饋社會。在炎炎夏日之際，大華銀投信總經理王政修親自率領同仁擔任志工，響應母集團新加坡大華銀行（UOB）的永續理念，攜手財團法人國際單親兒童文教基金會，6月27日於台北京站威秀影城舉辦「分享玩具，分享愛」員工家庭日暨 ESG 永續體驗活動，陪伴受扶助家庭與孩童走進影廳，共享溫馨時光，為2026的夏日開端注入滿滿幸福感與永續溫度。

王政修表示，公益不只是一次性的捐助，更是願意走近身邊、陪伴彼此的實際行動。透過這次活動，大華銀投信同仁與基金會家庭、孩子們在影廳中共同度過溫馨時光，分享爆米花、交流生活點滴，感受到來自社會的支持與關懷。這場電影欣賞不僅是企業志工服務，更是一場深刻的「愛的學習」，讓 ESG 中的社會共融精神，從理念真正落實到日常互動之中。

活動當日，大華銀投信志工同仁與眷屬亦共同響應「分享玩具、分享愛」的愛心號召。在「環境永續（E）」層面，同仁們帶著家中保存良好的二手玩具、繪本與文具來到現場，與孩子們一起完成募集與分類，讓每一件物資都能帶著祝福，在需要陪伴的孩子手中延續新生命，實踐資源循環與環境友善精神。

在「社會責任（S）」層面，大華銀投信也捐助國際單親兒童文教基金會，由大華銀投信提供永續公益資源，並委由基金會統籌規劃與發放暑期獎助學金。該項獎助學金將於暑假期間提供實質教育扶助，鼓勵弱勢孩子在假期中持續充實自我、勤奮向學。

大華銀投信期盼，透過基金會長期深耕弱勢家庭服務的專業經驗，將企業資源更精準地傳遞到真正需要的孩子與家庭手中。未來也將持續結合投資專業、企業志工與公益資源，與合作夥伴共同落實社會共融，讓永續不只停留在承諾，而更成為具體而溫暖的行動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。